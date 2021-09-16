Укр

Больше мужчин, выпусков и мотоциклов: Григорий Решетник рассказал, чего ждать от нового сезона "Холостячки"

Автор
Анна Барабан
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Григорий Решетник и Злата Огневич Новость обновлена 16 сентября 2021, 13:31
Григорий Решетник и Злата Огневич

Ведущий проекта Григорий Решетник назвал главные причины, почему стоит смотреть сезон со Златой Огневич.

Уже в эту пятницу, 17 сентября на телеканале СТБ в 19:00 состоится премьера второго сезона самого романтического реалити-шоу "Холостячка", главной героиней которого стала известная украинская певица 35-летняя Злата Огневич.

Напомним, что ранее в эксклюзивном интервью "Телеграфу" певица поделилась своими впечатлениями от съемок проекта "Холостячка" и призналась, оправдались ли ее ожидания от шоу.

Перед долгожданной премьерой, создатели шоу как могут привлекают внимание к шоу, и делятся эксклюзивными подробностями о шоу. За пару дней до старта реалити-шоу несменный ведущий проекта Григорий Решетник дал интервью, в котором рассказал, чего стоит ждать от нового сезона и почему его стоит смотреть.

Решетник уверен, что второй сезон будет еще успешнее, ведь съемочная команда стала более опытной. Плюс ко всему этот сезон будет больше, ведь мужчин будет больше: всего было отобрано 25 героев, которые "сразятся" за сердце Златы Огневич. Из-за большего количества мужчин, будет и больше эфиров: если в 1 сезоне их было 9, то во втором — 12.

"Второй сезон впечатлит мотоциклами" — смеется Григорий Решетник, добавляя, что зрителя ожидает много экстремальных свиданий на проекте.

Ранее, Злата Огневич призналась, какой она представляет свою будущую семью и что ждет от своего избранника.

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