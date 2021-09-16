"Холостячка-2": когда и где смотреть премьеру нового сезона со Златой Огневич
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За сердце Златы Огневич будут сражаться рекордсмен Украины по фридайвингу, стоматолог и даже ресторатор из Лондона.
Уже в эту пятницу состоится премьера второго сезона шоу "Холостячка" — самого романтичного реалити на украинском телевидении. Героиней нового сезона станет 35-летняя певица Злата Огневич.
Ранее в эксклюзивном интервью "Телеграфу" певица рассказывала, как собирается искать любовь под прицелом видеокамер. По ее словам, на проекте она получила такие эмоции, которых от общения с мужчинами не получала раньше никогда в жизни.
Холостячка 2 сезон: где и когда смотреть
Шоу можно будет посмотреть на телеканале СТБ с 17 сентября в 19:00. За сердце "Холостячки" Огневич будут бороться сразу несколько мужчин. Среди них: рекордсмен Украины по фридайвингу, стоматолог и даже ресторатор из Лондона.
Кто такая Злата Огневич
Злата Огневич — украинская певица и композитор. Настоящее имя девушки Инна Бордюг. Инне 35 лет, она родом из Черновцов. В 2013 году артистка участвовала от Украины в Евровидении. Девушка заняла третье место.
В своих интервью Злата часто рассказывала, что ей не везло в отношениях с мужчинами: ей попадались "не те". Девушка даже пришла в поисках любви на популярное шоу "Дернув ищет парня".
Огневич также рассказывала об ошибках на первом свидании и о том, как нельзя себя вести.
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