Укр

"Холостячка-2": когда и где смотреть премьеру нового сезона со Златой Огневич

Автор
Ольга Броскова
Дата публикации
Читати українською
Автор
31
Злата Огневич
Злата Огневич

За сердце Златы Огневич будут сражаться рекордсмен Украины по фридайвингу, стоматолог и даже ресторатор из Лондона.

Уже в эту пятницу состоится премьера второго сезона шоу "Холостячка" — самого романтичного реалити на украинском телевидении. Героиней нового сезона станет 35-летняя певица Злата Огневич.

Ранее в эксклюзивном интервью "Телеграфу" певица рассказывала, как собирается искать любовь под прицелом видеокамер. По ее словам, на проекте она получила такие эмоции, которых от общения с мужчинами не получала раньше никогда в жизни.

Холостячка 2 сезон: где и когда смотреть

Шоу можно будет посмотреть на телеканале СТБ с 17 сентября в 19:00. За сердце "Холостячки" Огневич будут бороться сразу несколько мужчин. Среди них: рекордсмен Украины по фридайвингу, стоматолог и даже ресторатор из Лондона.

Кто такая Злата Огневич

Злата Огневич — украинская певица и композитор. Настоящее имя девушки Инна Бордюг. Инне 35 лет, она родом из Черновцов. В 2013 году артистка участвовала от Украины в Евровидении. Девушка заняла третье место.

В своих интервью Злата часто рассказывала, что ей не везло в отношениях с мужчинами: ей попадались "не те". Девушка даже пришла в поисках любви на популярное шоу "Дернув ищет парня".

Огневич также рассказывала об ошибках на первом свидании и о том, как нельзя себя вести.

Секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов
Харьков
Беспомощность или холодный расчет? Почему "Слуга народа" решила сдаться без боя на выборах мэра Харькова
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов
Беспомощность или холодный расчет? Почему "Слуга народа" решила сдаться без боя на выборах мэра Харькова
Дата публикации
Категория
В результате действий боевиков пострадала военная техника ВСУ
Боевики с помощью беспилотников обстреляли город Счастье: в МВД показали фото разрушений
Дата публикации
Категория
Заразиться "Дельтой" намного проще, чем другими штаммами
Начинается с насморка и боли в мышцах: симптомы "Дельта"-штамма по дням (инфографика)
Дата публикации
Категория
Средства из бюджета 2022 года начнут тратить уже в декабре текущего
Госбюджет-2022: в приоритете долги и "Большая стройка", но без повышения налогов никуда
Дата публикации
Категория
Удаленная работа завоевывает все большую популярность
Мир на удаленке без продавцов, врачей и дипломов: как изменится человеческий труд в скором будущем