"Холостячка-2": когда и где смотреть премьеру нового сезона со Златой Огневич

За сердце Златы Огневич будут сражаться рекордсмен Украины по фридайвингу, стоматолог и даже ресторатор из Лондона.

Уже в эту пятницу состоится премьера второго сезона шоу "Холостячка" — самого романтичного реалити на украинском телевидении. Героиней нового сезона станет 35-летняя певица Злата Огневич.

Ранее в эксклюзивном интервью "Телеграфу" певица рассказывала, как собирается искать любовь под прицелом видеокамер. По ее словам, на проекте она получила такие эмоции, которых от общения с мужчинами не получала раньше никогда в жизни.

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Шоу можно будет посмотреть на телеканале СТБ с 17 сентября в 19:00. За сердце "Холостячки" Огневич будут бороться сразу несколько мужчин. Среди них: рекордсмен Украины по фридайвингу, стоматолог и даже ресторатор из Лондона.

Кто такая Злата Огневич

Злата Огневич — украинская певица и композитор. Настоящее имя девушки Инна Бордюг. Инне 35 лет, она родом из Черновцов. В 2013 году артистка участвовала от Украины в Евровидении. Девушка заняла третье место.

В своих интервью Злата часто рассказывала, что ей не везло в отношениях с мужчинами: ей попадались "не те". Девушка даже пришла в поисках любви на популярное шоу "Дернув ищет парня".

Огневич также рассказывала об ошибках на первом свидании и о том, как нельзя себя вести.