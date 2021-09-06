"Хочу общий бизнес": "холостячка" Злата Огневич рассказала, чего ждет от будущего мужа

Певица призналась о каких отношениях с будущим супругом мечтает в будущем.

Героиня второго сезона романтического реалити-шоу "Холостячка", который стартует уже 17 сентября, известная украинская певица Злата Огневич решилась повторить "подвиг" Ксении Мишиной и найти свою любовь на проекте.

В эксклюзивном интервью "Телеграфу" артистка призналась, какой она представляет свою будущую семью и что ждет от своего избранника.

Огневич отмечает, что всегда мечтала о партнере, с которым у меня будет понимание, любовь, уважение, дружба и партнерство. Более того, певица не против завести с мужем и общий бизнес, который, как она считает, только сплотит их союз.

Злата — разносторонняя личность, поэтому мечтает о том, чтобы и ее избранник разделял это. Совместные путешествия, новые занятия, овладевание новыми навыками — все это артистка хочет делать вместе со своим партнером.

"Мечтаю жить в загородном доме веселой большой дружной семьей, и обязательно завести парочку лабрадоров" — рассказывает певица, добавляя, что уже работает над планом своего идеального дома.

Полный текст интервью со Златой Огневич читайте на сайте "Телеграф" — Злата Огневич: "Холостячка" — новый этап моей жизни. Теперь я знаю, почему у меня не складывались отношения с бывшими

Ранее, "Телеграф" писал, что Злата Огневич перепела один из главных хитов лета 2021 — песню Wellboy "Гуси".