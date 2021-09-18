"Холостячка-2": кто остался на проекте со Златой Огневич после первого эфира (имена и фото)

Бороться за сердце Златы Огневич на проект пришли бизнесмены спортсмены и даже полицейский.

В пятницу, 17 сентября, состоялась премьера нового сезона романтического реалити "Холостячка" с певицей Златой Огневич. После первого выпуска проект покинули сразу 9 участников. В следующем выпуске за сердце Златы будут бороться 16 человек.

Кто остался в "Холостячке" после первого выпуска

После первой серии шоу участие в "Холостячке" будут продолжать: маркетолог Влад Ясько, предприниматель Андрей Задворный, бизнесмен Максим Тарапата, ресторатор Винченцо Дулепа, теннисист из Болгарии Васко Младенов, каскадер Павел Богда, начальник патрульной службы Александр Борзенко, владелец IT-компаний Евгений Селютин, бизнесмен Дмитрий Шевченко, персональный тренер Игорь Присяжнюк, бизнесмен Богдан Коломейко, бизнесмен Андрей Хветкевич, стоматолог Роман Васильев, владелец сети магазинов Илья Закорецкий, психолог Роман Свечкоренко, бизнесмен Олег Плахотнюк.

Участники 2-го сезона шоу "Холостячка"

"Холостячка" со Златой Огневич: что известно о 2-м сезоне

Главной героиней второго сезона "Холостячки" стала певица, композитор и призер "Евровидения" Злата Огневич. Девушке 35 лет, она никогда не была замужем.

В своих интервью Злата неоднократно рассказывала, что ей не везет в поисках второй половинки и на проекте она надеется встретить свою любовь.

На проект за ее сердце пришли бороться 25 участников, из которых после первого выпуска остались 16. Первыми шоу покинули дизайнер Джей Алекберов, фотограф Роман Еременко, владелец спортивного клуба Вадим Панов, музыкант Сергей Асафатов, режиссер Юрий Рудый, маркетолог Андрей Миронюк, предприниматель Сергей Тарасов, трейдер Назар Малетич и танцор Макс Ежов, который признался, что пришел на проект ради пиара.