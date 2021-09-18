"Холостячка-2": хто залишився на проекті зі Златою Огнєвіч після першого ефіру (імена та фото)

Боротися за серце Злати Огнєвіч на проект прийшли бізнесмени, спортсмени і навіть поліцейський.

У п’ятницю, 17 вересня, відбулася прем’єра нового сезону романтичного реаліті "Холостячка" зі співачкою Златою Огнєвіч. Після першого випуску проект покинули відразу 9 учасників. У наступному випуску за серце Злати боротимуться 16 осіб.

Хто залишився в "Холостячці" після першого випуску

Після першої серії шоу участь у "Холостячці" будуть продовжувати: маркетолог Влад Ясько, підприємець Андрій Задворний, бізнесмен Максим Тарапата, ресторатор Вінченцо Дулепа, тенісист з Болгарії Васко Младенов, каскадер Павло Богда, начальник патрульної служби Олександр Борзенко, власник IT-компаній Євген Селютин, бізнесмен Дмитро Шевченко, персональний тренер Ігор Присяжнюк, бізнесмен Богдан Коломейко, бізнесмен Андрій Хветкевич, стоматолог Роман Васильєв, власник мережі магазинів Ілля Закорецький, психолог Роман Свечкоренко, бізнесмен Олег Плахотнюк.

Учасники 2-го сезону шоу "Холостячка"

"Холостячка" зі Златою Огнєвіч: що відомо про 2-му сезоні

Головною героїнею другого сезону "Холостячки" стала співачка, композитор і призер "Євробачення" Злата Огнєвіч. Дівчині 35 років, вона ніколи не була заміжня.

У своїх інтерв’ю Злата неодноразово розповідала, що їй не щастить у пошуках другої половинки і на проекті вона сподівається зустріти своє кохання.

На проект за її серце прийшли боротися 25 учасників, з яких після першого випуску залишилися 16. Першим шоу покинули дизайнер Джей Алекберов, фотограф Роман Єременко, власник спортивного клубу Вадим Панов, музикант Сергій Асафатов, режисер Юрій Рудий, маркетолог Андрій Миронюк, підприємець Сергій Тарасов, трейдер Назар Малетич і танцюрист Макс Єжов, який зізнався, що прийшов на проект заради піару.