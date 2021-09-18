"Холостячка-2": хто буде боротися за серце Злати Огневич (список учасників і фото)

Всього учасників на проект 25

У п’ятницю, 17 вересня, стартувала прем’єра другого сезону популярного реаліті-шоу "Холостячка", в якому головна роль дісталася українській співачці Златі Огневич.

35-річна артистка давно знаходиться в пошуках другої половинки, але через зайнятість дівчина не може присвятити більше часу своєму особистому життю. Спробувати знайти свого майбутнього чоловіка Огневич вирішила в проекті "Холостячка", в першому сезоні якого брала участь актриса Ксенія Мішина.

Підкорювати серце холостячки будуть 25 учасників. "Телеграф" зібрав трохи інформації про холостяків, з якими ви зможете познайомитися набагато ближче.

Олександр Борзенко, 29 років

Олександр жив і працював економістом в Маріуполі. У 25-річному віці випадково побачив інформацію про набір штату в поліцію і вирішив кардинально змінити сферу діяльності. Пройшов навчання, і його відразу поставили начальником взводу. Через деякий час перевели служити на кордон Криму з Україною, а потім підвищили — зараз він начальник патрульної служби м.Кременчук.

Майстер спорту з боксу. Любить активні види спорту, де можна розкрити людські можливості.

Олександр Борзенко

Андрій Миронюк, 33 роки

Живе і працює в Києві. Разом з партнером є засновником і директором маркетингового агентства. Серед клієнтів — аптеки, різні марки пива і води, також компанії в Казахстані. Займається латиноамериканськими танцями, захоплюється психологією.

Андрій Миронюк

Дмитро Шевченко, 37 років

Живе і працює у Львові. Вже 3 роки розвиває свій бізнес — клінінгову і будівельну компанії. Багато часу проводить в спортзалі. Пройшов 300 км пішки з Португалії в Іспанію.

Дмитро Шевченко

Олег Плахотнюк, 41 рік

Власник торговельної організації, яка займається закупівлею і перепродажем тари/упаковки. Завдяки цьому бізнесу Олегу вдалося здійснити свою мрію — відкрити фітнес-клуб. Колишній професійний гравець в регбі, майстер спорту з регбі, а зараз — віце-президент Федерації регбі України.

Олег Плахотнюк

Ігор Присяжнюк, 36 років

Ігор з дитинства займався плаванням. Брав участь у багатьох турнірах, багаторазовий чемпіон України. Майстер спорту. Був членом української збірної. Зараз працює персональним тренером в спортивному клубі. В основному займається з немовлятами. Тримає маленький магазин, в якому можна купити або взяти в оренду сапи і каяки.

Ігор Присяжнюк

Назар Малетич, 30 років

У Канаді з однодумцями Назар створив стартап по залученню інвестицій в різні проекти, зокрема, в гірничодобувну промисловість. Після цього він з легкістю знайшов роботу трейдера в Україні в інвестиційному банку в Києві. Дуже любить баскетбол, футбол, активні види спорту.

Назар Малетич

Євген Селютин, 29 років

Власник двох IT-компаній в Дніпрі. Також займається нерухомістю. Захоплюється боями без правил, міні-футболом, "Мафія".

Євген Селютин

Ілля Закорецкий, 34 роки

Власник мережі інтернет-магазинів шкіряних виробів в Полтаві. Захоплений подорожами, велопрогулянками.

Ілля Закорецкий

Павло Богда, 30 років

Каскадер-універсал з Києва. Найчастіше дублює головних героїв, наприклад, в таких проектах, як "Кріпостна", "Червоний", "Безславні кріпаки". Двічі знімався в Боллівуді. Захоплюється кінно-трюковою роботою, піротехнікою, стріляниною, єдиноборствами.

Павло Богда

Роман Свечкоренко, 32 роки

Живе і працює в Києві. Чотири роки Роман займається психологією. Вважає себе фахівцем в області жіночого щастя. Майже блогер-мільйонник.

Роман Свечкоренко

Максим Єжов, 25 років

Живе і працює в Києві, але родом з Харкова. Відомий в Україні танцюрист, працює в шоу-балеті Олі Полякової. Крім того є арт-директором двох закладів в Києві. Дворазовий чемпіон України і Азербайджану з бально-спортивних танців.

Максим Єжов

Вінченцо Дулепа, 31 рік

Чоловік з Чернівців. Чотири роки тому переїхав до Лондона, де зумів з партнерів відкрити в Лондоні свій перший ресторан української кухні. В даний момент розвиває також меблевий бізнес в Києві.

Вінченцо Дулепа

Андрій Хветкевич, 37 років

Родом з Дніпра, але живе і працює в Майямі. Бізнесмен, володіє IT-компанією. Перед стартом зйомок проекту переїхав жити в Мексику. Три роки тому захопився фрідайвінгом і за такий короткий термін став чемпіоном України і США. Максимальний час затримки повітря — 7 хвилин.

Андрій Хветкевич

Васко Младенов, 31 рік

Чоловік з Болгарії. Тенісист. З 16 років виступає на вищому професійному рівні. Постійний учасник світових турнірів. Триразовий чемпіон Болгарії. Багаторазовий учасник Кубку Девіса.

Васко Младенов

Роман Єременко, 33 роки

Фотограф-портретист з Києва, який прославився своєю репортажної зйомкою і умінням вловлювати емоції. Також створив і розвиває сервіс з пошуку фотографів. Є 7-річна донька Єва. Веде блог про батьківство.

Роман Єременко

Максим Тарапата, 32 роки

Співзасновник декількох компаній в Шанхаї: експортно-імпортна компанія (співвласник, CEO), салони краси (співвласник). Сам з Києва. Вміє каліграфічно писати ієрогліфи.

Максим Тарапата

Юрій Рудий, 43 роки

В армії дослужився до капітана в танкових військах. Уже в 26-річному віці звільнився з армії і вирішив піти в бізнес. Працював ведучим на радіо, фотографом, відеографом. Зараз є сценаристом і кінорежисером. Зняв фільм "Готель" Едельвейс ", де також виступив продюсером і інвестором.

Юрій Рудий

Вадим Панов, 40 років

Директор і співвласник першого в Харкові спортивного кроссфіт-клубу. Там же працює тренером. Захоплюється боксом, кікбоксингом, кроссфітом, кіно.

Вадим Панов

Сергій Асафатов, 35 років

Мама залишила Сергія в інтернаті, коли йому було шість років. Музикант-універсал. Грає на дев’яти музичних інструментах. Суперфіналіст проекту "Голос" з команди Дмитра Монатика. Подорожує з котом на машині. Колекціонує старі годинники.

Сергій Асафатов

Сергій Тарасов, 35 років

Засновник бренду портативної електроніки з Києва. 12 років веде бізнес з Китаєм. Зараз зайнявся вирощуванням мікрогріну в теплицях. Захоплюється китайськими чайними церемоніями, яхтингом.

Сергій Тарасов

Роман Васильєв, 33 роки

Практикуючий стоматолог з Миколаєва. З 2018 року живе і працює в Києві. Мріє в майбутньому відкрити власну приватну стоматологічну клініку в Києві. Хоче в майбутньому отримати права пілота.

Роман Васильєв

Джей Алекберов, 32 роки

Є власна торгова марка і свій бутик-ательє в Києві. Родом з Баку. Джей — єдиний в Україні, хто шʼє в неаполітанському стилі. Грає на фортепіано, любить готувати національні азербайджанські страви.

Джей Алекберов

Влад Ясько, 25 років

Влад з Харкова. Є навчальний курс по інстаграм-просуванню, а також навчальний онлайн-курс для СММщиків. Займається своєю улюбленою справою — маркетингом.

Влад Ясько

Андрій Задворний, 32 роки

Народився в Латвії, зараз живе і працює в Києві. Підприємець, має власне виробництво дерев’яних розвиваючих іграшок для дітей від року до 10. Є 6-річна дочка Кіра.

Андрій Задворний

Богдан Коломейко, 33 роки

Власник компанії в Києві, яка займається моніторингом цін продуктів ритейлу України. Цей бізнес розвиває вже 6-й рік. Любить подорожувати, верхову їзду.

Богдан Коломейко

Раніше ведучий проекту "Холостячка" Григорій Решетник розповів, чим дивуватиме другий сезон шоу.