"Холостячка-2": хто буде боротися за серце Злати Огневич (список учасників і фото)
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Всього учасників на проект 25
У п’ятницю, 17 вересня, стартувала прем’єра другого сезону популярного реаліті-шоу "Холостячка", в якому головна роль дісталася українській співачці Златі Огневич.
35-річна артистка давно знаходиться в пошуках другої половинки, але через зайнятість дівчина не може присвятити більше часу своєму особистому життю. Спробувати знайти свого майбутнього чоловіка Огневич вирішила в проекті "Холостячка", в першому сезоні якого брала участь актриса Ксенія Мішина.
Підкорювати серце холостячки будуть 25 учасників. "Телеграф" зібрав трохи інформації про холостяків, з якими ви зможете познайомитися набагато ближче.
Олександр Борзенко, 29 років
Олександр жив і працював економістом в Маріуполі. У 25-річному віці випадково побачив інформацію про набір штату в поліцію і вирішив кардинально змінити сферу діяльності. Пройшов навчання, і його відразу поставили начальником взводу. Через деякий час перевели служити на кордон Криму з Україною, а потім підвищили — зараз він начальник патрульної служби м.Кременчук.
Майстер спорту з боксу. Любить активні види спорту, де можна розкрити людські можливості.
Андрій Миронюк, 33 роки
Живе і працює в Києві. Разом з партнером є засновником і директором маркетингового агентства. Серед клієнтів — аптеки, різні марки пива і води, також компанії в Казахстані. Займається латиноамериканськими танцями, захоплюється психологією.
Дмитро Шевченко, 37 років
Живе і працює у Львові. Вже 3 роки розвиває свій бізнес — клінінгову і будівельну компанії. Багато часу проводить в спортзалі. Пройшов 300 км пішки з Португалії в Іспанію.
Олег Плахотнюк, 41 рік
Власник торговельної організації, яка займається закупівлею і перепродажем тари/упаковки. Завдяки цьому бізнесу Олегу вдалося здійснити свою мрію — відкрити фітнес-клуб. Колишній професійний гравець в регбі, майстер спорту з регбі, а зараз — віце-президент Федерації регбі України.
Ігор Присяжнюк, 36 років
Ігор з дитинства займався плаванням. Брав участь у багатьох турнірах, багаторазовий чемпіон України. Майстер спорту. Був членом української збірної. Зараз працює персональним тренером в спортивному клубі. В основному займається з немовлятами. Тримає маленький магазин, в якому можна купити або взяти в оренду сапи і каяки.
Назар Малетич, 30 років
У Канаді з однодумцями Назар створив стартап по залученню інвестицій в різні проекти, зокрема, в гірничодобувну промисловість. Після цього він з легкістю знайшов роботу трейдера в Україні в інвестиційному банку в Києві. Дуже любить баскетбол, футбол, активні види спорту.
Євген Селютин, 29 років
Власник двох IT-компаній в Дніпрі. Також займається нерухомістю. Захоплюється боями без правил, міні-футболом, "Мафія".
Ілля Закорецкий, 34 роки
Власник мережі інтернет-магазинів шкіряних виробів в Полтаві. Захоплений подорожами, велопрогулянками.
Павло Богда, 30 років
Каскадер-універсал з Києва. Найчастіше дублює головних героїв, наприклад, в таких проектах, як "Кріпостна", "Червоний", "Безславні кріпаки". Двічі знімався в Боллівуді. Захоплюється кінно-трюковою роботою, піротехнікою, стріляниною, єдиноборствами.
Роман Свечкоренко, 32 роки
Живе і працює в Києві. Чотири роки Роман займається психологією. Вважає себе фахівцем в області жіночого щастя. Майже блогер-мільйонник.
Максим Єжов, 25 років
Живе і працює в Києві, але родом з Харкова. Відомий в Україні танцюрист, працює в шоу-балеті Олі Полякової. Крім того є арт-директором двох закладів в Києві. Дворазовий чемпіон України і Азербайджану з бально-спортивних танців.
Вінченцо Дулепа, 31 рік
Чоловік з Чернівців. Чотири роки тому переїхав до Лондона, де зумів з партнерів відкрити в Лондоні свій перший ресторан української кухні. В даний момент розвиває також меблевий бізнес в Києві.
Андрій Хветкевич, 37 років
Родом з Дніпра, але живе і працює в Майямі. Бізнесмен, володіє IT-компанією. Перед стартом зйомок проекту переїхав жити в Мексику. Три роки тому захопився фрідайвінгом і за такий короткий термін став чемпіоном України і США. Максимальний час затримки повітря — 7 хвилин.
Васко Младенов, 31 рік
Чоловік з Болгарії. Тенісист. З 16 років виступає на вищому професійному рівні. Постійний учасник світових турнірів. Триразовий чемпіон Болгарії. Багаторазовий учасник Кубку Девіса.
Роман Єременко, 33 роки
Фотограф-портретист з Києва, який прославився своєю репортажної зйомкою і умінням вловлювати емоції. Також створив і розвиває сервіс з пошуку фотографів. Є 7-річна донька Єва. Веде блог про батьківство.
Максим Тарапата, 32 роки
Співзасновник декількох компаній в Шанхаї: експортно-імпортна компанія (співвласник, CEO), салони краси (співвласник). Сам з Києва. Вміє каліграфічно писати ієрогліфи.
Юрій Рудий, 43 роки
В армії дослужився до капітана в танкових військах. Уже в 26-річному віці звільнився з армії і вирішив піти в бізнес. Працював ведучим на радіо, фотографом, відеографом. Зараз є сценаристом і кінорежисером. Зняв фільм "Готель" Едельвейс ", де також виступив продюсером і інвестором.
Вадим Панов, 40 років
Директор і співвласник першого в Харкові спортивного кроссфіт-клубу. Там же працює тренером. Захоплюється боксом, кікбоксингом, кроссфітом, кіно.
Сергій Асафатов, 35 років
Мама залишила Сергія в інтернаті, коли йому було шість років. Музикант-універсал. Грає на дев’яти музичних інструментах. Суперфіналіст проекту "Голос" з команди Дмитра Монатика. Подорожує з котом на машині. Колекціонує старі годинники.
Сергій Тарасов, 35 років
Засновник бренду портативної електроніки з Києва. 12 років веде бізнес з Китаєм. Зараз зайнявся вирощуванням мікрогріну в теплицях. Захоплюється китайськими чайними церемоніями, яхтингом.
Роман Васильєв, 33 роки
Практикуючий стоматолог з Миколаєва. З 2018 року живе і працює в Києві. Мріє в майбутньому відкрити власну приватну стоматологічну клініку в Києві. Хоче в майбутньому отримати права пілота.
Джей Алекберов, 32 роки
Є власна торгова марка і свій бутик-ательє в Києві. Родом з Баку. Джей — єдиний в Україні, хто шʼє в неаполітанському стилі. Грає на фортепіано, любить готувати національні азербайджанські страви.
Влад Ясько, 25 років
Влад з Харкова. Є навчальний курс по інстаграм-просуванню, а також навчальний онлайн-курс для СММщиків. Займається своєю улюбленою справою — маркетингом.
Андрій Задворний, 32 роки
Народився в Латвії, зараз живе і працює в Києві. Підприємець, має власне виробництво дерев’яних розвиваючих іграшок для дітей від року до 10. Є 6-річна дочка Кіра.
Богдан Коломейко, 33 роки
Власник компанії в Києві, яка займається моніторингом цін продуктів ритейлу України. Цей бізнес розвиває вже 6-й рік. Любить подорожувати, верхову їзду.
Раніше ведучий проекту "Холостячка" Григорій Решетник розповів, чим дивуватиме другий сезон шоу.
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