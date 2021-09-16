Григорій Решетник розповів, що відрізняє Злату Огневич від Ксенії Мішиной

Григорій Решетник розповів, що Мішина і Огневич дуже схожі, але водночас і дуже різні.

У п’ятницю, 17 вересня відбудеться довгоочікувана прем’єра нового сезону романтичного реаліті-шоу " Холостячка ", головною героїнею якого стала відома українська співачка Злата Огневич. Перший випуск вийде на телеканалі СТБ о 19:00.

Напередодні прем’єри ведучий реаліті Григорій Решетник дав інтерв’ю, в якому поділився деталями другого сезону проєкту. А також розповів, чи схожі нова "Холостячка" Злата Огневич і перша "Холостячка" Ксенія Мішина.

"У чомусь схожі, а в чомусь — різні" — відповів Решетник.

Наприклад, Ксенія відразу висловлювала свої емоції, а Злата показує свою емоційність вже на побаченнях, тому спочатку може здатися, що співачка дуже стримана. Також риса, яка "об’єднує" двох Холостячок — це любов до екстриму, хоча Григорій зазначає, що Злата навіть екстремальніша.

А ось головною відмінністю Ксенії Мішиної від Злати Огневич є те, що співачка дуже легко закохується.

Також Григорій Решетник розповів, що цікавого чекає на глядачів у новому сезоні "Холостячки" і чому його варто дивитися.

Раніше, "Телеграф" писав, що Злата Огневич зізналася, який вона представляє свою майбутню сім’ю і що чекає від свого обранця.