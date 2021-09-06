Співачка зізналася про які стосунки з чоловіком мріє в майбутньому.

Героїня другого сезону романтичного реаліті-шоу "Холостячка", який стартує вже 17 вересня, відома українська співачка Злата Огнєвіч зважилася повторити "подвиг" Ксенії Мішиної і знайти свою любов на проєкті.

В ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу" артистка зізналася, якою вона уявляє свою майбутню сім’ю і що чекає від свого обранця.

Огнєвіч зазначає, що завжди мріяла про партнера, з яким у неї буде розуміння, любов, повага, дружба і партнерство. Більш того, співачка не проти завести з чоловіком і спільний бізнес, який, як вона вважає, тільки згуртує їх союз.

Злата — різнобічна особистість, тому мріє про те, щоб і її обранець розділяв це. Спільні подорожі, нові заняття, опановування нових навичок — все це артистка хоче робити разом зі своїм партнером.

"Мрію жити в заміському будинку веселою великою дружною сім’єю, і обов’язково завести парочку лабрадорів" — розповідає співачка, додаючи, що вже працює над планом свого ідеального будинку.

Повний текст інтерв’ю зі Златою Огнєвіч читайте на сайті "Телеграф" — Злата Огнєвіч: "Холостячка" — новий етап мого життя. Тепер я знаю, чому в мене не виходили стосунки з колишніми

Раніше, "Телеграф" писав, що Злата Огневич перепела один з головних хітів літа 2021 — пісню Wellboy "Гуси".