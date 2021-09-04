"Холостячка" Злата Огневич перепела хит лета 2021 (видео)

Певица Злата Огневич решила немного сменить имидж.

Известная украинская певица, новая главная героиня романтического реалити-шоу "Холостячка", которое выйдет на экраны 17 сентября 2021 года, Злата Огневич решила поэкспериментировать со своим имиджем: как в стиле, так и в музыке.

На своей странице в Инстаграм, исполнительница опубликовала в сторис короткий ролик, в котором перепела один из главных хитов лета 2021 — песню Wellboy "Гуси". А также артистка продемонстрировала и изменения у себя на голове — Огневич заплела афрокосички.

"Я теперь птичка с косичками" — подписала видео Злата.

Отметим, что уже в понедельник, 6 сентября, на сайте "Телеграф" выйдет откровенное интервью Златы Огневич — о проекте "Холостячка", новых клипах и многом другом.

Ранее, "Телеграф" писал, что Злата Огневич поделилась с поклонниками своими секретами отношений и рассказала, чего лучше не делать на первом свидании.