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"Холостячка" Злата Огневич переспівала хіт літа 2021 (відео)

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Злата Огневич Новина оновлена 04 вересня 2021, 15:26
Злата Огневич

Співачка Злата Огневич вирішила трохи змінити імідж.

Відома українська співачка, нова головна героїня романтичного реаліті-шоу "Холостячка", яке вийде на екран 17 вересня 2021 року, Злата Огневич вирішила поекспериментувати зі своїм іміджем: як в стилі, так і в музиці.

На своїй сторінці в Інстаграм, виконавиця опублікувала у сторіс короткий ролик, в якому переспівала один з головних хітів літа 2021 — пісню Wellboy "Гуси". А також артистка продемонструвала і зміни у себе на голові — Огневич заплела афрокосички.

"Я тепер пташка з косичками" — підписала відео Злата.

Відзначимо, що вже в понеділок, 6 вересня, на сайті " Телеграф " вийде відверте інтерв’ю Злати Огневич — про проєкт "Холостячка", нових кліпах і багато іншого.

Раніше, "Телеграф" писав, що Злата Огневич поділилася з шанувальниками своїми секретами відносин і розповіла, чого краще не робити на першому побаченні.

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