Рассказ о бывших, смех с похрюкиванием и намеки: новая "Холостячка" Злата Огневич рассказала, как сделать первое свидание последним

Новая главная героиня романтического реалити-шоу "Холостячка", украинская певица Злата Огневич видимо настолько пронялась первыми свиданиями, да и в общем романтической обстановкой на проекте, что решила передать такой же настрой и своим поклонникам.

Знаменитость на своей странице в Инстаграм поделилась со своими подписчиками необычными лайфхаками. Певица рассказала как нужно себя вести на первом свидании с молодым человеком, чтобы оно стало последним. То есть получается: как отшить парня.

А все достаточно просто:

увлекательно рассказывать о своих бывших во всех горячих подробностях,

"тонко" намекать на дорогие подарки, которые парень "должен" вам делать,

называть его пупсик, сладкий, котенок, да так, чтобы слышали остальные,

громко смеяться, можно даже слегка похрюкивать,

ну и конечно одолжить у него деньги.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ZLATA OGNEVICH (@zlata.ognevich)

Ранее, "Телеграф" писал, что Злата Огневич и Григорий Решетник поделились первыми фото и видео со съемок нового сезона шоу "Холостячка".