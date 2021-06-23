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Рассказ о бывших, смех с похрюкиванием и намеки: новая "Холостячка" Злата Огневич рассказала, как сделать первое свидание последним

Рассказ о бывших, смех с похрюкиванием и намеки: новая "Холостячка" Злата Огневич рассказала, как сделать первое свидание последним
Обновлено 17:26 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Новая главная героиня романтического реалити-шоу "Холостячка", украинская певица Злата Огневич видимо настолько пронялась первыми свиданиями, да и в общем романтической обстановкой на проекте, что решила передать такой же настрой и своим поклонникам. 

Знаменитость на своей странице в Инстаграм поделилась со своими подписчиками необычными лайфхаками. Певица рассказала как нужно себя вести на первом свидании с молодым человеком, чтобы оно стало последним. То есть получается: как отшить парня.

А все достаточно просто:

  • увлекательно рассказывать о своих бывших во всех горячих подробностях,

  • "тонко" намекать на дорогие подарки, которые парень "должен" вам делать,

  • называть его пупсик, сладкий, котенок, да так, чтобы слышали остальные,

  • громко смеяться, можно даже слегка похрюкивать,

  • ну и конечно одолжить у него деньги.

 
 
 
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Публикация от ZLATA OGNEVICH (@zlata.ognevich)

Ранее, "Телеграф" писал, что Злата Огневич и Григорий Решетник поделились первыми фото и видео со съемок нового сезона шоу "Холостячка". 

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 165

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Отношения, Злата Огневич, Холостячка.
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