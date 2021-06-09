Злата Огневич показала первые кадры шоу "Холостячка" (фото, видео)

Телеканал "СТБ" приступил к съемкам второго сезона популярного шоу "Холостячка". В этом году главной героиней, за сердце и руку которой будут бороться холостяки со всей страны, стала украинская красавица, певица Злата Огневич. Ведущим 2 сезона романтического реалити остается невероятный Григорий Решетник.

В Инстаграме 35-летняя артистка опубликовала несколько кадров, сделанных в первый день съемок проекта.

"Ох и горячий будет сезон. Это самое прекрасное лето!!!", - подписала снимки Огневич.

View this post on Instagram A post shared by ZLATA OGNEVICH (@zlata.ognevich)

По традиции, в первый день съемок "на удачу" нужно разбить тарелку, на которой изначально написаны имена участников съемочной группы. Григорий Решетник решил поделился с поклонниками шоу этим моментом на своей странице в Инстаграме.

View this post on Instagram A post shared by Григорій Решетнік • RG (@grisha_reshetnik)

View this post on Instagram A post shared by Холстяк & Холостячка (@holostyakstb)

Добавим, что второй сезон "Холостячки" зрители смогут увидеть уже этой осенью на "СТБ".

Ранее Злата Огневич призналась, что устроит "гарем" на проекте "Холостячка".