Злата Огневич показала первые кадры шоу "Холостячка" (фото, видео)

Телеканал "СТБ" приступил к съемкам второго сезона популярного шоу "Холостячка". В этом году главной героиней, за сердце и руку которой будут бороться холостяки со всей страны, стала украинская красавица, певица Злата Огневич. Ведущим 2 сезона романтического реалити остается невероятный Григорий Решетник.
В Инстаграме 35-летняя артистка опубликовала несколько кадров, сделанных в первый день съемок проекта.
"Ох и горячий будет сезон. Это самое прекрасное лето!!!", - подписала снимки Огневич.
View this post on Instagram
По традиции, в первый день съемок "на удачу" нужно разбить тарелку, на которой изначально написаны имена участников съемочной группы. Григорий Решетник решил поделился с поклонниками шоу этим моментом на своей странице в Инстаграме.
View this post on Instagram
View this post on Instagram
Добавим, что второй сезон "Холостячки" зрители смогут увидеть уже этой осенью на "СТБ".
Ранее Злата Огневич призналась, что устроит "гарем" на проекте "Холостячка".