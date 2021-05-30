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"Устрою гарем": Злата Огневич рассказала, чем будет заниматься на проекте "Холостячка" (видео)

"Устрою гарем": Злата Огневич рассказала, чем будет заниматься на проекте "Холостячка" (видео)
Обновлено 11:45 Сегодня Телеграф Фото: instagram Златы Огневич

Украинская певица Злата Огневич, которая в 2021 году стала новой героиней популярного реалити-шоу "Холостячка", рассказала, почему решилась участвовать в проекте.

В интервью Екатерине Осадчей в программе "Світське життя" артистка поведала, что вся ее жизнь проходит под прицелом камер и искать свою любовь она также будет "под прицелом".

"Из-за своего графика я просто не успеваю ходить на свидания. Я не успеваю ни с кем познакомиться. Я искренне верю в то, что Вселенная сейчас мне дает шанс", - поделилась Огневич.

 
 
 
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A post shared by ZLATA OGNEVICH (@zlata.ognevich)

Исполнительница верит в любовь на проекте, и привела примеры состоявшихся отношений между Ксенией Мишиной и Александром Эллертом, Никитой Добрыниным и Дарье Квитковой, которые ожидают рождение своего первенца, а также героев 11 сезона "Холостяка" - Михаила Заливако и Анны Богдан.

На фоне слухов о расставании: Ксения Мишина рассказала, почему удалила совместные снимки с Эллертом

"Если бы не было этих доказательств, я бы, наверное, не пошла на этот проект. Я советовалась с Мишиной за кулисами шоу. Она мне говорит: "Злата, главное просто расслабься и выбирай сердцем". Я даже больше скажу - если мне будет нравится больше одного парня, а такое в моей жизни было, я вообще устрою гарем. Я буду ходить на свидания, я буду с ними целоваться, чтобы почувствовать, как мое сердце к ним лежит, кто мне больше нравится", - призналась Злата.

Самые пикантные фото Златы Огневич смотрите в материале "Телеграфа".

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 163

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Шоу, Злата Огневич, Холостячка.
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