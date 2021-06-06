Экс-"Холостяк" Миша Заливако честно ответил, был ли у него секс на проекте (видео)

Харьковчанин Михаил Заливако, который стал главным героем 11 сезона популярного проекта об отношениях "Холостяк", дал честный ответ на один из самых главных вопросов поклонников. Напомним, что в финале реалити-шоу избранницей бизнесмена стала бывшая супруга экс-главы Офиса президента Анна Богдан.

Мужчина решил окончательно все разъяснить и выложил в сториз Инстаграма видео, в котором ответил на интригующий вопрос об интиме на проекте.

"Был ли секс на проекте? У меня секса не было. Может быть у кого-то был, но я сомневаюсь, потому что очень плотный график и, на самом деле, у меня не было целью поставить секс в приоритете, потому что правда шел за отношениями", - расставил все точки над "i" Заливако.

Напомним, что решения Михаила сделать выбор в пользу Анны Богдан, а не Юлии "Зайки" Бельченко, обернулся негативом со стороны поклонников проекта "Холостяк". В сети тут же начали хейтить девушку. Позже на ситуацию отреагировала победительница прошлого сезона шоу Дарья Квиткова, призвав держать негативные эмоции при себе.

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Ранее "Телеграф" сообщал, что Михаил Заливако выложил в сеть фото своей возлюбленной в постели.