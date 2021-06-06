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Экс-"Холостяк" Миша Заливако честно ответил, был ли у него секс на проекте (видео)

Экс-"Холостяк" Миша Заливако честно ответил, был ли у него секс на проекте (видео)
16:04 Вс, 6 Июнь 2021 Телеграф

Харьковчанин Михаил Заливако, который стал главным героем 11 сезона популярного проекта об отношениях "Холостяк", дал честный ответ на один из самых главных вопросов поклонников. Напомним, что в финале реалити-шоу избранницей бизнесмена стала бывшая супруга экс-главы Офиса президента Анна Богдан.

Мужчина решил окончательно все разъяснить и выложил в сториз Инстаграма видео, в котором ответил на интригующий вопрос об интиме на проекте.

"Был ли секс на проекте? У меня секса не было. Может быть у кого-то был, но я сомневаюсь, потому что очень плотный график и, на самом деле, у меня не было целью поставить секс в приоритете, потому что правда шел за отношениями", - расставил все точки над "i" Заливако.

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Напомним, что решения Михаила сделать выбор в пользу Анны Богдан, а не Юлии "Зайки" Бельченко, обернулся негативом со стороны поклонников проекта "Холостяк". В сети тут же начали хейтить девушку. Позже на ситуацию отреагировала победительница прошлого сезона шоу Дарья Квиткова, призвав держать негативные эмоции при себе.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Михаил Заливако выложил в сеть фото своей возлюбленной в постели.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 2,106

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Шоу, Холостяк, Михаил Заливако.
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