"В этом мы с ней схожи": герой "Холостяка" показал фото Богдан в постели и поделился их секретом отношений (фото)

Герой 11 сезона популярного проекта "Холостяк" - харьковчанин Михаил Заливако, выбор в финале которого был раскритикован некоторыми зрителями реалити-шоу, в четверг, 3 июня, поделился с поклонниками милым фото возлюбленной Анны Богдан, которая, напомним, и стала победительницей проекта в этом году.

Снимок девушки в постели бывший холостяк разместил на своей странице в Инстаграме.

В новом посте Михаил также раскрыл секрет их с Анной отношений.

""Скорость". Именно это слово играет важную роль. Скорость в любых отношениях. В данном случае - Она. Я головой понимал кто это, что за этим следует и что мне нужно будет делать. Мы все, как химические элементы или частицы, волны… называйте как угодно. У нас у всех своя валентность и скорость. Кто-то кого то ускоряет или замедляет, тушит или же разжигает", - поделился Заливако.

View this post on Instagram A post shared by Михаил Заливако (@kanyeeebear)

Учредитель логистической компании написал, что по факту он знал, что в этом похож с Богдан: "Где-то я ее могу ускорить, где-то она меня".

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Стоить добавить, что в сети продолжают писать гневные комментарии под каждым постом пары в соцсетях.

Поклонники шоу попросту не верят, что чувства Миши и Ани искренние.