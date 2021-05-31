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"Умею испортить сюрприз": победитель "Голоса страны-10" Роман Сасанчин сделал предложение своей возлюбленной

"Умею испортить сюрприз": победитель "Голоса страны-10" Роман Сасанчин сделал предложение своей возлюбленной
Обновлено 15:16 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Победитель второго сезона вокального шоу "Голос. Діти" и десятого сезона "Голос", 19-летний певец Роман Сасанчин ошарашил своих фанов новостью о своей женитьбе. Парень решил сделать предложение своей любимой девушке Иванне

Возлюбленная Романа ответила любимому "да" и похвасталась помолвочным кольцом у себя на странице в Инстаграм. 

"Это было не инстаграмно, я умею испортить сюрприз сама себе. Да!" - прокомментировала  их помолвку Иванна.

Сасанчин на своей странице в соцсети опубликовал фото, которое было сделано еще до "предложения". Парень сидит в машине, видимо на пути к любимой, и держит в руках большой букет из красных и белых роз. 

 
 
 
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Публикация от Роман Сасанчин (@sasanchyn_official)

19-летний Роман и 23-летняя Иванна познакомились в 2020 году в компании общих друзей. Отношения быстро завязались, и уже спустя пару месяцев пара начала жить вместе. На их страницах в социальных сетях можно увидеть много романтических общих снимков. 

 
 
 
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Публикация от Роман Сасанчин (@sasanchyn_official)

 
 
 
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Публикация от Роман Сасанчин (@sasanchyn_official)

 
 
 
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Публикация от Annavi (@annavi_i)

 
 
 
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Публикация от Annavi(@annavi_i)

Ранее, "Телеграф" писал, что Роман Сасанчин посвятил своей маме Евдокии Петровне, которая тяжело переносила коронавирус, а день ее рождения песню - Мамо. 

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Отношения, Свадьба, Предложение, Роман Сасанчин.
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