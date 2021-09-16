Григорий Решетник рассказал, что отличает Злату Огневич от Ксении Мишиной

Григорий Решетник рассказал, что Мишина и Огневич очень похожи, но то же время и очень разные.

В пятницу, 17 сентября состоится долгожданная премьера нового сезона романтического реалити-шоу "Холостячка", главной героиней которого стала известная украинская певица Злата Огневич. Первый выпуск выйдет на телеканале СТБ в 19:00.

В преддверии премьеры ведущий реалити Григорий Решетник дал интервью, в котором поделился деталями второго сезона проекта. А также рассказал, похожи ли новая "Холостячка" Злата Огневич и первая "Холостячка" Ксения Мишина.

"В чем-то похожи, а в чем-то – разные" — ответил Решетник.

К примеру, Ксения сразу выражала свои эмоции, а Злата показывает свою эмоциональность уже на свиданиях, поэтому сначала может показаться, что очень сдержанная. Также черта, которая "соединяет" двух Холостячек — это любовь к экстриму, хотя Григорий отмечает, что Злата даже экстремальнее.

А вот главным отличием Ксении Мишиной от Златы Огневич является то, что певица очень легко влюбляется.

Также Григорий Решетник рассказал, что интересного ждет зрителей в новом сезоне "Холостячки" и почему его стоит смотреть.

Ранее, "Телеграф" писал, что Злата Огневич призналась, какой она представляет свою будущую семью и что ждет от своего избранника.