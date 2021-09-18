"Холостячка-2": кто будет бороться за сердце Златы Огневич (список участников и фото)

Всего участников на проекте 25

В пятницу, 17 сентября, стартовала премьера второго сезона популярного реалити-шоу "Холостячка", в котором главная роль досталась украинской певице Злате Огневич.

35-летняя артистка давно находится в поисках второй половинки, но из-за занятости девушка не может посвятить больше времени своей личной жизни. Попробовать найти своего будущего мужа Огневич решила в проекте "Холостячка", в первом сезоне которого принимала участие актриса Ксения Мишина.

Покорять сердце холостячки будут 25 участников. "Телеграф" собрал немного информации о холостяках, с которыми вы сможете познакомиться намного ближе.

Александр Борзенко, 29 лет

Александр жил и работал экономистом в Мариуполе. В 25-летнем возрасте случайно увидел информацию о наборе штата в полицию и решил кардинально сменить сферу деятельности. Прошел обучение, и его сразу поставили начальником взвода. Спустя некоторое время перевели служить на границу Крыма с Украиной, а потом повысили ― сейчас он начальник патрульной службы г. Кременчуг.

Мастер спорта по боксу. Любит активные виды спорта, где можно раскрыть человеческие возможности.

Александр Борзенко

Андрей Миронюк, 33 года

Живет и работает в Киеве. Вместе с партнером является основателем и директором маркетингового агентства. Среди клиентов ― аптеки, разные марки пива и воды, также компании в Казахстане. Занимается латиноамериканскими танцами, увлекается психологией.

Андрей Миронюк

Дмитрий Шевченко, 37 лет

Живет и работает во Львове. Уже 3 года развивает свой бизнес ― клининговую и строительную компании. Много времени проводит в спортзале. Прошел 300 км пешком из Португалии в Испанию.

Дмитрий Шевченко

Олег Плахотнюк, 41 год

Владелец торгующей организации, которая занимается закупкой и перепродажей тары/упаковки. Благодаря этому бизнесу Олегу удалось осуществить свою мечту ― открыть фитнес-клуб. Бывший профессиональный игрок в регби, мастер спорта по регби, а сейчас ― вице-президент Федерации регби Украины.

Олег Плахотнюк

Игорь Присяжнюк, 36 лет

Игорь с детства занимался плаванием. Участвовал во многих турнирах, многократный чемпион Украины. Мастер спорта. Был членом украинской сборной. Сейчас работает персональным тренером в спортивном клубе. В основном занимается с младенцами. Держит маленький магазин, в котором можно купить или взять в аренду сапы и каяки.

Игорь Присяжнюк

Назар Малетич, 30 лет

В Канаде с единомышленниками Назар создал стартап по привлечению инвестиций в различные проекты, в частности, в горнодобывающую промышленность. После этого он с легкостью нашел работу трейдера в Украине в инвестиционном банке в Киеве. Очень любит баскетбол, футбол, активные виды спорта.

Назар Малетич

Евгений Селютин, 29 лет

Владелец двух IT-компаний в Днепре. Также занимается недвижимостью. Увлекается боями без правил, мини-футболом, "Мафия".

Евгений Селютин

Илья Закорецкий, 34 года

Владелец сети интернет-магазинов кожаных изделий в Полтаве. Увлечен путешествиями, велопрогулками.

Илья Закорецкий

Павел Богда, 30 лет

Каскадер-универсал из Киева. Чаще всего дублирует главных героев, например, в таких проектах, как "Крепостная", "Червоний", "Бесславные крепостные". Дважды снимался в Болливуде. Увлекается конно-трюковая работой, пиротехникой, стрельбой, единоборствами.

Павел Богда

Роман Свечкоренко, 32 года

Живет и работает в Киеве. Четыре года Роман занимается психологией. Считает себя специалистом в области женского счастья. Почти блогер-миллионник.

Роман Свечкоренко

Максим Ежов, 25 лет

Живет и работает в Киеве, но родом из Харькова. Известный в Украине танцор, работает в шоу-балете Оли Поляковой. Кроме того является арт-директором двух заведений в Киеве. Двукратный чемпион Украины и Азербайджана по бально-спортивным танцам.

Максим Ежов

Винченцо Дулепа, 31 год

Мужчина из Черновцов. Четыре года назад переехал в Лондон, где сумел с партнеров открыть в Лондоне свой первый ресторан украинской кухни. В данный момент развивает также мебельный бизнес в Киеве.

Винченцо Дулепа

Андрей Хветкевич, 37 лет

Родом из Днепра, но живет и работает в Майями. Бизнесмен, владеет IT-компанией. Перед стартом съемок проекта переехал жить в Мексику. Три года назад увлекся фридайвингом и за такой короткий срок стал чемпионом Украины и США. Максимальное время задержки воздуха — 7 минут.

Андрей Хветкевич

Васко Младенов, 31 год

Мужчина из Болгарии. Профессиональный теннисист. С 16 лет выступает на высшем профессиональном уровне. Постоянный участник мировых турниров. Трехкратный чемпион Болгарии. Многократный участник Кубка Дэвиса.

Васко Младенов

Роман Еременко, 33 года

Фотограф-портретист из Киева, который прославился своей репортажной съемкой и умением улавливать эмоции. Также создал и развивает сервис по поиску фотографов. Есть 7-летняя дочь Ева. Ведет блог про отцовство.

Роман Еременко

Максим Тарапата, 32 года

Соучредитель нескольких компаний в Шанхае: экспортно-импортная компания (совладелец, CEO), салоны красоты (совладелец). Сам из Киева. Умеет каллиграфически писать иероглифы.

Максим Тарапата

Юрий Рудый, 43 года

В армии дослужился до капитана в танковых войсках. Уже в 26-летнем возрасте уволился из армии и решил уйти в бизнес. Работал ведущим на радио, фотографом, видеографом. Сейчас является сценаристом и кинорежиссером. Снял фильм "Отель "Эдельвейс", где также выступил продюсером и инвестором.

Юрий Рудый

Вадим Панов, 40 лет

Директор и совладелец первого в Харькове спортивного кроссфит-клуба. Там же работает тренером. Увлекается боксом, кикбоксингом, кроссфитом, кино.

Вадим Панов

Сергей Асафатов, 35 лет

Мама оставила Сергея в интернате, когда ему было шесть лет. Музыкант-универсал. Играет на девяти музыкальных инструментах. Суперфиналист проекта "Голос" из команды Дмитрия Монатика. Путешествует с котом на машине. Коллекционирует старые часы.

Сергей Асафатов

Сергей Тарасов, 35 лет

Основатель бренда портативной электроники из Киева. 12 лет ведет бизнес с Китаем. Сейчас занялся выращиванием микрогрина в теплицах. Увлекается китайскими чайными церемониями, яхтингом.

Сергей Тарасов

Роман Васильев, 33 года

Практикующий стоматолог из Николаева. С 2018 года живет и работает в Киеве. Мечтает в будущем открыть собственную частную стоматологическую клинику в Киеве. Хочет в будущем получить права пилота.

Роман Васильев

Джей Алекберов, 32 года

Есть собственная торговая марка и свой бутик-ателье в Киеве. Родом из Баку. Джей ― единственный в Украине, кто отшивает в неаполитанском стиле. Играет на фортепиано, любит готовить национальные азербайджанские блюда.

Джей Алекберов

Влад Ясько, 25 лет

Влад из Харькова. Есть обучающий курс по инстаграм-продвижению, а также обучающий онлайн-курс для СММщиков. Занимается своим любимым делом ― маркетингом.

Влад Ясько

Андрей Задворный, 32 года

Родился в Латвии, сейчас живет и работает в Киеве. Предприниматель, имеет собственное производство деревянных развивающих игрушек для детей от года до 10. Есть 6-летняя дочь Кира.

Андрей Задворный

Богдан Коломейко, 33 года

Владелец компании в Киеве, которая занимается мониторингом цен продуктов ретейла Украины. Этот бизнес развивает уже 6-й год. Любит путешествовать, верховую езду.

Богдан Коломейко

Ранее ведущий проекта "Холостячка" Григорий Решетник рассказал, чем будет удивлять второй сезон шоу.