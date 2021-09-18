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Учасник "Холостячки" зізнався, що прийшов в проект за піаром

Автор
Анна Барабан
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Автор
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Всі учасники шоу "Холостячка" Новина оновлена 18 вересня 2021, 09:39
Всі учасники шоу "Холостячка"

У шоу назріває перший скандал.

У п’ятницю, 17 вересня стартувала довгоочікувана прем’єра романтичного реаліті-шоу "Холостячка", в якому чоловіки будуть боротися за серце української красуні, співачки Злати Огневич.

Одним з несподіваних учасників, став срібний призер "Танців із зірками", 25-річний танцюрист Максим Єжов. Хлопець поводився дещо зухвало, і відразу ж не сподобався іншим учасникам. Більш того, після спілкування з Холостячкою, і сама Огневич вирішила, що Єжова не зовсім щирий.

На своїй сторінці в Інстаграм після прем’єрного випуску, танцюрист запустив опитувальник по "Холотячці", і почав відповідати на питання, що цікавлять його підписників. Звісно ж "прилетіло" питання і за піар. Єжов не заперечує, що в його рішенні йти на цей проєкт була присутня і нотка "хочу розкрутити себе".

"Злата досить симпатична дівчина, але тут є слова правди, так, що не буду заперечувати" — відповів Єжов.

Нагадаємо, що у 2021 році участь у проєкті взяли 25 чоловіків, проте за результатами спілкування на першій вечірці, Злата Огневич відразу відсіяла тих, з якими не бачила свого майбутнього. Тож, за серце співачки будуть боротися 16 учасників. Хто першим покинув проєкт — читайте у нас в матеріалі.

Теги:
#Злата Огневич #Холостячка #Макс Єжов #Максим Єжов #Холостячка 2 021
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