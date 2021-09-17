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Політ на вертольоті і приїзд "Бредлі Купера": хто виконав мрію Злати Огневич в "Холостячці" (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна
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Григорій Решетник та Злата Огневич Новина оновлена 17 вересня 2021, 19:52
Григорій Решетник та Злата Огневич

Стартував другий сезон "Холостячки"

У п’ятницю, 17 вересня, стартував другий сезон романтичного проекту "Холостячка", де головною героїнею шоу стала 35-річна співачка Злата Огневич.

Першим учасником, який здивував українську зірку, став власником IТ-компанії Богдан Коломейко. Чоловік прилетів на вертольоті, а після знайомства запропонував Златі "прокотитись" разом з ним. Співачка зізналася, що політ на вертольоті був її заповітною мрією.

"Мене дуже надихає небо", — сказала Огневич за кадром.

Богдан Коломейко і Злата Огневич
Богдан Коломейко і Злата Огневич

Наступним учасником став чоловік на ім’я Андрій.

Знайомство з Владом потішило головну героїню, адже учасник на ім’я Влад прибув на першу вечірку з картонною версією голлівудського актора Бредлі Купера, якого Злата дуже любить.

Наступним учасником став Джей. Чоловік — дизайнер по професії. При знайомстві Джей випадково розбив келих, коли хотів пригостити співачку шампанським.

Роман Васильєв — стоматолог і романтик, який вразив Огневич, коли приїхав на побачення на білому коні як справжній принц.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що беззмінний ведучий проекту "Холостячка" Григорій Решетник розповів про новий сезон реаліті.

Теги:
#Шоу #Злата Огневич #Холостячка
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