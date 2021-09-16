Рус

Стоматолог-романтик і рекордсмен із Америки: хто буде підкорювати серце "холостячки" Злати Огневич (фото, відео)

Автор
Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
37
"Холостячка" зі Златою Огневич Новина оновлена 16 вересня 2021, 19:21
"Холостячка" зі Златою Огневич

Цієї п’ятниці стартує другий сезон проекту "Холостячка"

У п’ятницю ввечері, 17 вересня, о 19:00 на телеканалі СТБ стартує другий сезон самого романтичного шоу країни — "Холостячка". У 2021 році головною героїнею проекту стала відома українська співачка Злата Огневич.

35-річна артистка і композитор раніше розповіла, чого очікувати від першої вечірки "Холостячки", а також які відносини мріє побудувати з майбутнім чоловіком. Поки повний список претендентів, які беруть участь у другому сезоні реаліті-шоу, невідомий, але організатори проекту анонсували деяких чоловіків, які будуть боротися за руку і серце української красуні.

Так, серце Злати Огневич спробує завоювати 33-річний стоматолог з Миколаєва і справжній романтик Роман Васильєв. Кілька років тому чоловік переїхав до Києва і зараз вон займається хірургічної стоматологією.

Приклад ідеальних взаємин для Романа — його батьки, які живуть у шлюбі більше 30 років.

Другий учасник — це рекордсмен Америки з фрідайвінгу і підводний фотограф, 37-річний власник IT-компанії Андрій Хветкевич. Чоловік — чемпіон України і США. Рекорд Андрія — нирок з затримкою дихання на 4 хвилини на глибині 97 метрів, а максимальний час затримки дихання — 7 хвилин.

Заради участі в проекті Андрій Хветкевич відмовився від міжнародних змагань, до яких готувався більше року.

Спробує побудувати відносини зі Златою Огневич і ресторатор із Лондона Вінченцо Дулепа. 31-річний чоловік родом з Чернівців. У Великобританії Вінченцо живе вже чотири роки. У Лондоні відкрив з колегою перший ресторан української кухні.

Також учасником шоу став професійний каскадер, 30-річний Павло Богда родом з Дніпра. Чоловік спеціалізується на кінно-трюкової роботі, взаємодії з піротехнікою, стріляниною, вогнем, практикує єдиноборства і т.д. Дублював героїв в таких проектах, як "Кріпосна", "Безславні кріпаки", "Червоний", "Shadow of War 2" (Warner Bros.), "Division 2" (Ubisoft) та інші. Двічі Павло знімався в Боллівуді.

Підкорювати головну героїню другого сезону "Холостячки" також зважився відомий психолог і блогер Роман Свечкоренко. 31-річний чоловік їздить в тури по містах, збирає повні зали, розробляє онлайн-курси і авторські майстер-класи. У Романа є дочка Мія, з якою він проводить весь свій вільний час.

Не пропустіть прем’єру! У свою чергу "Телеграф" розповість найцікавіше, що відбуватиметься на проекті.

Нагадаємо, що у віці 38 років пішов з життя найвищий українець Ігор Вовковинський, який разом зі Златою Огневич представляв Україну на "Євробаченні" в 2013 році.

Є механізм, що дозволяє прискорити процес розгляду правок до законопроекту, говорить Корнієнко
Політика
Законопроекти по олігархам і податкам можуть розглянути вже на наступному тижні
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Є механізм, що дозволяє прискорити процес розгляду правок до законопроекту, говорить Корнієнко
Законопроекти по олігархам і податкам можуть розглянути вже на наступному тижні
Дата публікації
Категорія
Завдяки власним запасам США не страждають від газової монополії РФ
"Там, де немає Кремля": у США природний газ в рази дешевший аніж в Європі
Дата публікації
Категорія
Придністров’я часто називають "Республіка Шериф"
Придністров’я: що відбувається в молдавській "ДНР" і які уроки має винести Україна
Дата публікації
Категорія
Секретар Харківської міської ради Ігор Терехов
Безпорадність або холодний розрахунок? Чому "Слуга народу" вирішила здатися без бою на виборах мера Харкова
Дата публікації
Категорія
В результаті дій бойовиків постраждала військова техніка ЗСУ
Бойовики за допомогою безпілотників обстріляли місто Щастя: в МВС показали фото руйнувань