Стоматолог-романтик і рекордсмен із Америки: хто буде підкорювати серце "холостячки" Злати Огневич (фото, відео)

Цієї п’ятниці стартує другий сезон проекту "Холостячка"

У п’ятницю ввечері, 17 вересня, о 19:00 на телеканалі СТБ стартує другий сезон самого романтичного шоу країни — "Холостячка". У 2021 році головною героїнею проекту стала відома українська співачка Злата Огневич.

35-річна артистка і композитор раніше розповіла, чого очікувати від першої вечірки "Холостячки", а також які відносини мріє побудувати з майбутнім чоловіком. Поки повний список претендентів, які беруть участь у другому сезоні реаліті-шоу, невідомий, але організатори проекту анонсували деяких чоловіків, які будуть боротися за руку і серце української красуні.

Так, серце Злати Огневич спробує завоювати 33-річний стоматолог з Миколаєва і справжній романтик Роман Васильєв. Кілька років тому чоловік переїхав до Києва і зараз вон займається хірургічної стоматологією.

Приклад ідеальних взаємин для Романа — його батьки, які живуть у шлюбі більше 30 років.

Другий учасник — це рекордсмен Америки з фрідайвінгу і підводний фотограф, 37-річний власник IT-компанії Андрій Хветкевич. Чоловік — чемпіон України і США. Рекорд Андрія — нирок з затримкою дихання на 4 хвилини на глибині 97 метрів, а максимальний час затримки дихання — 7 хвилин.

Заради участі в проекті Андрій Хветкевич відмовився від міжнародних змагань, до яких готувався більше року.

Спробує побудувати відносини зі Златою Огневич і ресторатор із Лондона Вінченцо Дулепа. 31-річний чоловік родом з Чернівців. У Великобританії Вінченцо живе вже чотири роки. У Лондоні відкрив з колегою перший ресторан української кухні.

Також учасником шоу став професійний каскадер, 30-річний Павло Богда родом з Дніпра. Чоловік спеціалізується на кінно-трюкової роботі, взаємодії з піротехнікою, стріляниною, вогнем, практикує єдиноборства і т.д. Дублював героїв в таких проектах, як "Кріпосна", "Безславні кріпаки", "Червоний", "Shadow of War 2" (Warner Bros.), "Division 2" (Ubisoft) та інші. Двічі Павло знімався в Боллівуді.

Підкорювати головну героїню другого сезону "Холостячки" також зважився відомий психолог і блогер Роман Свечкоренко. 31-річний чоловік їздить в тури по містах, збирає повні зали, розробляє онлайн-курси і авторські майстер-класи. У Романа є дочка Мія, з якою він проводить весь свій вільний час.

Не пропустіть прем’єру! У свою чергу "Телеграф" розповість найцікавіше, що відбуватиметься на проекті.

Нагадаємо, що у віці 38 років пішов з життя найвищий українець Ігор Вовковинський, який разом зі Златою Огневич представляв Україну на "Євробаченні" в 2013 році.