Помер найвищий українець, який знімався в Голлівуді і виступав на "Євробаченні" (фото)

Американському актору Ігорю Вовковинському було всього 38 років

У госпіталі США у віці 38 років помер актор українського походження Ігор Вовковинський, який потрапив до Книги рекордів Гіннеса як найвища людина з ростом в 234,5 сантиметра.

Сумну новину оприлюднила в Facebook його мама Світлана Вовковинська.

Ігор разом з мамою

За її словами, Ігор помер в результаті хвороби серця. Останні години українець провів в сімейному колі, а останньою вечерею став шматок "Київського торта".

Відзначимо, що Вовковинський народився в місті Бар Вінницької області. Коли йому було 7 років, батьки поїхали в США, щоб вилікувати гігантизм хлопчика, зріст якого вже тоді становив 182 сантиметри.

Коли Ігор виріс, став актором: знімався у фільмах "Позашлюбний тиждень", "Шоу доктора Оз", а також разом зі Златою Огневич представляв Україну на "Євробаченні" в 2013 році. Саме він був тим казковим велетнем, який виносив співачку на сцену.

Український велетень виносив Злату Огневич на сцену "Євробачення"

Останні рядки, які написав Ігор Вовковинський на своїй сторінці в Facebook, були про рідну країну: "Я люблю Україну, якою б вона не була. Твоя Батьківщина — твоя Батьківщина, ти не можеш цього змінити. Я б хотів, щоб більше українців почувалися так".

Нагадаємо, в Великобританії після тривалої хвороби пішла з життя актриса скетч-шоу Диліс Уотлінг.