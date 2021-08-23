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Помер найвищий українець, який знімався в Голлівуді і виступав на "Євробаченні" (фото)

Автор
О. Волкова
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Помер найвищий українець, який знімався в Голлівуді і виступав на "Євробаченні" (фото) Новина оновлена 23 серпня 2021, 11:43

Американському актору Ігорю Вовковинському було всього 38 років

У госпіталі США у віці 38 років помер актор українського походження Ігор Вовковинський, який потрапив до Книги рекордів Гіннеса як найвища людина з ростом в 234,5 сантиметра.

Сумну новину оприлюднила в Facebook його мама Світлана Вовковинська.

Ігор разом з мамою
Ігор разом з мамою

За її словами, Ігор помер в результаті хвороби серця. Останні години українець провів в сімейному колі, а останньою вечерею став шматок "Київського торта".

Відзначимо, що Вовковинський народився в місті Бар Вінницької області. Коли йому було 7 років, батьки поїхали в США, щоб вилікувати гігантизм хлопчика, зріст якого вже тоді становив 182 сантиметри.

Коли Ігор виріс, став актором: знімався у фільмах "Позашлюбний тиждень", "Шоу доктора Оз", а також разом зі Златою Огневич представляв Україну на "Євробаченні" в 2013 році. Саме він був тим казковим велетнем, який виносив співачку на сцену.

Український велетень виносив Злату Огневич на сцену "Євробачення"
Український велетень виносив Злату Огневич на сцену "Євробачення"

Останні рядки, які написав Ігор Вовковинський на своїй сторінці в Facebook, були про рідну країну: "Я люблю Україну, якою б вона не була. Твоя Батьківщина — твоя Батьківщина, ти не можеш цього змінити. Я б хотів, щоб більше українців почувалися так".

Нагадаємо, в Великобританії після тривалої хвороби пішла з життя актриса скетч-шоу Диліс Уотлінг.

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