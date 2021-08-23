Помер найвищий українець, який знімався в Голлівуді і виступав на "Євробаченні" (фото)
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Американському актору Ігорю Вовковинському було всього 38 років
У госпіталі США у віці 38 років помер актор українського походження Ігор Вовковинський, який потрапив до Книги рекордів Гіннеса як найвища людина з ростом в 234,5 сантиметра.
Сумну новину оприлюднила в Facebook його мама Світлана Вовковинська.
За її словами, Ігор помер в результаті хвороби серця. Останні години українець провів в сімейному колі, а останньою вечерею став шматок "Київського торта".
Відзначимо, що Вовковинський народився в місті Бар Вінницької області. Коли йому було 7 років, батьки поїхали в США, щоб вилікувати гігантизм хлопчика, зріст якого вже тоді становив 182 сантиметри.
Коли Ігор виріс, став актором: знімався у фільмах "Позашлюбний тиждень", "Шоу доктора Оз", а також разом зі Златою Огневич представляв Україну на "Євробаченні" в 2013 році. Саме він був тим казковим велетнем, який виносив співачку на сцену.
Останні рядки, які написав Ігор Вовковинський на своїй сторінці в Facebook, були про рідну країну: "Я люблю Україну, якою б вона не була. Твоя Батьківщина — твоя Батьківщина, ти не можеш цього змінити. Я б хотів, щоб більше українців почувалися так".
Нагадаємо, в Великобританії після тривалої хвороби пішла з життя актриса скетч-шоу Диліс Уотлінг.
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