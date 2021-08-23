Умер самый высокий украинец, который снимался в Голливуде и выступал на "Евровидении" (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 70
Американскому актеру Игорю Вовковинскому было всего 38 лет
В госпитале США в возрасте 38 лет скончался актер украинского происхождения Игорь Вовковинский, который попал в Книгу рекордов Гиннеса как самый высокий человек с ростом в 234,5 сантиметра.
Печальную новость сообщила в Facebook его мама Светлана Вовковинская.
По ее словам, Игорь скончался в результате болезни сердца. Последние часы украинец провел в семейном кругу, а последним ужином стал кусок "Киевского торта".
Отметим, что Вовковинский родился в городе Бар Винницкой области. Когда ему было 7 лет, родители уехали в США, чтобы вылечить гигантизм мальчика, рост которого уже тогда составлял 182 сантиметра.
Когда Игорь вырос, стал актером: снимался в фильмах "Безбрачная неделя", "Шоу доктора Оз", а также вместе со Златой Огневич представлял Украину на "Евровидении" в 2013 году. Именно он был тем сказочным великаном, который выносил певицу на сцену.
Последние строки, которые написал Игорь Вовковинский на своей странице в Facebook, были про родную страну: "Я люблю Украину, какой бы она ни была. Твоя Родина — твоя Родина, ты не можешь этого изменить. Я бы хотел, чтобы больше украинцев чувствовали себя так".
Напомним, в Великобритании после продолжительной болезни ушла из жизни актриса скетч-шоу Дилис Уотлинг.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-