Умер самый высокий украинец, который снимался в Голливуде и выступал на "Евровидении" (фото)

Американскому актеру Игорю Вовковинскому было всего 38 лет

В госпитале США в возрасте 38 лет скончался актер украинского происхождения Игорь Вовковинский, который попал в Книгу рекордов Гиннеса как самый высокий человек с ростом в 234,5 сантиметра.

Печальную новость сообщила в Facebook его мама Светлана Вовковинская.

Игорь вместе с мамой

По ее словам, Игорь скончался в результате болезни сердца. Последние часы украинец провел в семейном кругу, а последним ужином стал кусок "Киевского торта".

Отметим, что Вовковинский родился в городе Бар Винницкой области. Когда ему было 7 лет, родители уехали в США, чтобы вылечить гигантизм мальчика, рост которого уже тогда составлял 182 сантиметра.

Когда Игорь вырос, стал актером: снимался в фильмах "Безбрачная неделя", "Шоу доктора Оз", а также вместе со Златой Огневич представлял Украину на "Евровидении" в 2013 году. Именно он был тем сказочным великаном, который выносил певицу на сцену.

Украинский великан выносил Злату Огневич на сцену "Евровидения"

Последние строки, которые написал Игорь Вовковинский на своей странице в Facebook, были про родную страну: "Я люблю Украину, какой бы она ни была. Твоя Родина — твоя Родина, ты не можешь этого изменить. Я бы хотел, чтобы больше украинцев чувствовали себя так".

Напомним, в Великобритании после продолжительной болезни ушла из жизни актриса скетч-шоу Дилис Уотлинг.