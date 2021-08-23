Укр

Умер самый высокий украинец, который снимался в Голливуде и выступал на "Евровидении" (фото)

Автор
Е. Волкова
Дата публикации
Читать на украинском
Автор
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Умер самый высокий украинец, который снимался в Голливуде и выступал на "Евровидении" (фото) Новость обновлена 23 августа 2021, 11:43

Американскому актеру Игорю Вовковинскому было всего 38 лет

В госпитале США в возрасте 38 лет скончался актер украинского происхождения Игорь Вовковинский, который попал в Книгу рекордов Гиннеса как самый высокий человек с ростом в 234,5 сантиметра. 

Печальную новость сообщила в Facebook его мама Светлана Вовковинская.

Игорь вместе с мамой
Игорь вместе с мамой

По ее словам, Игорь скончался в результате болезни сердца. Последние часы украинец провел в семейном кругу, а последним ужином стал кусок "Киевского торта". 

Отметим, что Вовковинский родился в городе Бар Винницкой области. Когда ему было 7 лет, родители уехали в США, чтобы вылечить гигантизм мальчика, рост которого уже тогда составлял 182 сантиметра. 

Когда Игорь вырос, стал актером: снимался в фильмах "Безбрачная неделя", "Шоу доктора Оз", а также вместе со Златой Огневич представлял Украину на "Евровидении" в 2013 году. Именно он был тем сказочным великаном, который выносил певицу на сцену.

Украинский великан выносил Злату Огневич на сцену "Евровидения"
Украинский великан выносил Злату Огневич на сцену "Евровидения"

Последние строки, которые написал Игорь Вовковинский на своей странице в Facebook, были про родную страну: "Я люблю Украину, какой бы она ни была. Твоя Родина — твоя Родина, ты не можешь этого изменить. Я бы хотел, чтобы больше украинцев чувствовали себя так".

Напомним, в Великобритании после продолжительной болезни ушла из жизни актриса скетч-шоу Дилис Уотлинг.

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