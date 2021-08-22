Укр

На Львовщине от "Дельта" - штамма коронавируса умер молодой мужчина

Автор
А. Дворовенко
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Автор
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На Львовщине от "Дельта" - штамма коронавируса умер молодой мужчина Новость обновлена 22 августа 2021, 08:17
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У умершего было сопутствующее заболевание — сахарный диабет

Во Львовской области от "Дельта" — штамма коронавируса умер 36-летний мужчина. За его жизнь боролись в реанимации в течение 8 дней.

Об этом в субботу, 21 августа, сообщили во Львовском областном лабораторном центре Минздрава Украины.

Летальный случай от "Дельта" — штамма зафиксировали в Стрыйском районе. Отмечается, что мужчину доставили в больницу в тяжелом состоянии и сразу поместили в отделение реанимации. Пациента подключили к аппарату ИВЛ и боролись за его жизнь 8 дней, однако 36-летний мужчина скончался.

Как сообщили в лабораторном центре Минздрава, мужчина имел сопутствующее заболевание — сахарный диабет, однако прививки от коронавируса не делал.

Напомним, как сообщал "Телеграф", новые случаи заболеваний коронавирусом штамма "Дельта" все чаще фиксируют в разных регионах Украины. Так, в Одессе штаммом "Дельта" заболели отдыхающие и персонал лагеря "Молодая гвардия" — всего 53 человека. Кроме того, этот штамм добрался и до Винницкой и Житомирской областей, где не обошлось без летальных исходов.

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