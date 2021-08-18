Рус

У дитячому таборі Одеси спалах штаму "Дельта", є госпіталізовані

Автор
Г. Михайлова
Дата публікації
Читати російською
Автор
252
У дитячому таборі Одеси спалах штаму "Дельта", є госпіталізовані Новина оновлена 18 серпня 2021, 16:03
У "Молодій гвардії" посилили заходи безпеки проти коронавірусу

Кількість заражених дітей в таборі під Одесою збільшується.

У дитячому центрі "Молода гвардія" під Одесою спалах коронавірусу викликав штам "Дельта". Його виявили в одному з таборів центру. Кількість заражених COVID-19 збільшилася до 53 осіб, серед захворілих — півсотні дітей.

Про це повідомив головний санітарний лікар області Віталій Гончаров пише Новини.LIVE Odesa.

Шістьох хворих дітей госпіталізували з кашлем і температурою. Всього на штам "Дельта" зробили 33 експрес-тести і всі вони показали позитивний результат.

З трьох автономних частин "Молодої гвардії" виявили зараження коронавірусом тільки в одній — таборі "Зоряний". У ньому жили 494 дитини і 50 дорослих, їх закрили на двотижневий карантин. Всіх протестували.

Перших хворих в оздоровчому комплексі виявили 12 серпня. Всіх, кого не госпіталізували, регулярно оглядає лікар-інфекціоніст.

У таборі введені заходи підвищеної карантинної безпеки. Частина дітей зможуть покинути табір — перед цим необхідно отримати негативний результат тесту на коронавірус.

Раніше "Телеграф" писав, що через специфіку штаму "Дельта" коронавірусної інфекції вакцинація не допоможе для створення колективного імунітету.

Живете невідповідно до своїх достатків — платіть податки: в Україні створюють систему стеження за доходами громадян
Економіка та Фінанси
Живете невідповідно до своїх достатків — платіть податки: в Україні створюють систему стеження за доходами громадян
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Живете невідповідно до своїх достатків — платіть податки: в Україні створюють систему стеження за доходами громадян
Живете невідповідно до своїх достатків — платіть податки: в Україні створюють систему стеження за доходами громадян
Дата публікації
Категорія
"Ніхто не хотів давати йому ляпаса": Рибчинський висловився про скандал навколо Зіброва і пісні "Хрещатик"
"Ніхто не хотів давати йому ляпаса": Рибчинський висловився про скандал навколо Зіброва і пісні "Хрещатик"
Дата публікації
Категорія
За схемою Януковича: як Зеленський планує зняти Кличко і взяти контроль над Києвом
За схемою Януковича: як Зеленський планує зняти Кличко і взяти контроль над Києвом
Дата публікації
Категорія
Марія Бурмака: На жоден концерт до Дня незалежності мене не запросили. Не думаю, що для цієї влади я щось значу
Марія Бурмака: На жоден концерт до Дня незалежності мене не запросили. Не думаю, що для цієї влади я щось значу
Дата публікації
Категорія
Військова техніка та авіація на репетиції параду в Києві: ексклюзивні фото та відео
Військова техніка та авіація на репетиції параду в Києві: ексклюзивні фото та відео
Дата публікації
Категорія
Зустріч Байдена і Зеленського перенесли — коли вона буде
Зустріч Байдена і Зеленського перенесли — коли вона буде