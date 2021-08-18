У дитячому таборі Одеси спалах штаму "Дельта", є госпіталізовані

Кількість заражених дітей в таборі під Одесою збільшується.

У дитячому центрі "Молода гвардія" під Одесою спалах коронавірусу викликав штам "Дельта". Його виявили в одному з таборів центру. Кількість заражених COVID-19 збільшилася до 53 осіб, серед захворілих — півсотні дітей.

Про це повідомив головний санітарний лікар області Віталій Гончаров пише Новини.LIVE Odesa.

Шістьох хворих дітей госпіталізували з кашлем і температурою. Всього на штам "Дельта" зробили 33 експрес-тести і всі вони показали позитивний результат.

З трьох автономних частин "Молодої гвардії" виявили зараження коронавірусом тільки в одній — таборі "Зоряний". У ньому жили 494 дитини і 50 дорослих, їх закрили на двотижневий карантин. Всіх протестували.

Перших хворих в оздоровчому комплексі виявили 12 серпня. Всіх, кого не госпіталізували, регулярно оглядає лікар-інфекціоніст.

У таборі введені заходи підвищеної карантинної безпеки. Частина дітей зможуть покинути табір — перед цим необхідно отримати негативний результат тесту на коронавірус.

Раніше "Телеграф" писав, що через специфіку штаму "Дельта" коронавірусної інфекції вакцинація не допоможе для створення колективного імунітету.