Коллективный иммунитет от коронавируса - миф: британский профессор указал на опасность штамма "Дельта"

В условиях циркулирования в мире штамма коронавируса COVID-19 "Дельта" достичь коллективного иммунитета у населения не представляется возможным.

Об этом заявил британской парламентской группе по коронавирусу директор группы Оксфорда по разработке вакцины профессор Эндрю Поллард, чьи слова приводит The Guardian.

"Проблема состоит в том, что этот вирус не корь. Если 95% населения вакцинированы против кори, вирус не может передаваться в популяции", - говорит профессор

"Вариант "Дельта" будет все еще заражать людей, кто вакцинировался. Это означает, что любой, кто не вакцинирован, в какой-то момент встретит вирус... а у нас нет чего-либо, что бы полностью остановило такую передачу вируса", - продолжил Поллард.

Резюмируя, профессор подчеркнул, что невозможность остановить передачу COVID-19 при помощи вакцин делает "мифическим" достижение порога коллективного иммунитета.

Вместе с тем, он выразил сомнения в необходимости дополнительной "бустерной" дозы вакцины. По словам Полларда, хотя уровень полученных после вакцинации антител со временем падает, человеческая иммунная система "помнит" о вакцинации десятилетиями, демонстрируя определенный уровень защиты.

"Так что в настоящий момент нет причин для паники. Мы не видим проблемы серьезных заражений после вакцинации", - заключил он.

The Guardian напоминает, что недавнее исследование Имперского колледжа Лондона предполагает: полностью вакцинированным людям в возрасте 18 - 64 лет на 49% меньше, чем невакцинированным, грозит опасность заразиться коронавирусом.

Как сообщалось, ранее глава компании AstraZeneca Паскаль Сорио заявил, что люди, которые прошли курс вакцинации от коронавируса их средством, не нуждаются в третьей дозе препарата.