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Популярный одесский лагерь закрыли на карантин: заболели десятки детей и воспитатели

Автор
В. Куценко
Дата публикации
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Автор
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Популярный одесский лагерь закрыли на карантин: заболели десятки детей и воспитатели Новость обновлена 17 августа 2021, 08:40

Число больных может вырасти еще больше

В детском лагере "Молодая гвардия" в Одессе произошла вспышка коронавирусной инфекции — по последним данным, заболело уже 42 детей и двое воспитателей.

Об этом со ссылкой на свои источники в учреждении пишет "Думская".

Отмечается, что после проявления симптомов детей и воспитателей изолировали и взяли у них пробы биоматериалов, которые дали положительный результат на COVID-19.

В департаменте здравоохранения Одесской области подтвердили, что на 15 августа было 26 заболевших, в то время как на 16 число их стало уже 44, при этом, число больных может возрасти, поскольку часть результатов еще ожидается.

На данный момент лагерь закрыт на карантин.

Стоит заметить, что весной в "Молодой гвардии" уже фиксировали случаи болезни, но летом заболеваемость в регионе пошла на спад и эпидситуация стабилизировалась.

Как сообщал "Телеграф", ранее экс-президент США Барак Обама устроил вечеринку на свой день рождения на острове, после чего там произошла вспышка коронавируса.

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