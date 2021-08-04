В Минздраве назвали специфические симптомы дельта-штамма COVID-19

Симптомы коронавируса COVID-19 при инфицировании штаммом "Дельта" отличаются от других штаммов и могут быть еще серьезнее.

Об этом в среду, 4 августа, сообщает Министерство здравоохранения Украины на своей странице в Facebook.

"Лихорадка, головная боль, боль в горле и насморк распространены, тогда как кашель и потеря обоняния или вкуса - менее распространены", - говорится в сообщении.

Кроме того, штамм "Дельта" может иметь еще более серьезные симптомы, такие как нарушения слуха, желудочно-кишечные проблемы и образования сгустков крови, что приводит к гибели тканей и гангрены.

В Минздраве отмечают, что согласно проведенному китайскими учеными исследованию, концентрация вируса в крови зараженного человека от штамма "Дельта" в 1000 раз больше, чем было в инфицированных первичным штаммом.

Такие факты говорят о том, что у больного гораздо больше вероятность выделять вирус во внешнюю среду, и это способствует распространению заболевания на других людей.

Также в Минздраве рекомендуют вакцинироваться от коронавируса, ведь течение болезни для людей, не сделавших прививку, может быть гораздо тяжелее.

"Если все же заражение произошло, полностью вакцинированные лица переносят болезнь бессимптомно или же в значительно более легкой форме", - говорят медики.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в китайском Ухане зарегистрировали 8 случаев коронавируса штамма "Дельта", впервые за более чем год. Из-за этого руководство города заставит все 11 миллионов жителей пройти тестирование, чтобы предотвратить вспышку эпидемии.

Напоминаем, что на рейсе из России в Китай "Москва-Нанкин" произошла глобальная вспышка Дельты, охватившая 26 китайских городов.