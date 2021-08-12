"Дельта" - штамм наступает: смертельный случай зафиксировали еще в одной области Украины

Мутировавший штамм коронавируса "Дельта" зафиксировали в Житомирской области. Здесь его обнаружили у 20 пациентов, одна из которых умерла.

Об этом в четверг, 12 августа, сообщили на странице Житомирского областного лабораторного центра в Facebook.

Так, все 20 образцов пациентов, у которых подозревали "Дельта" - штамм, оказались положительными, что подтвердила референс-лаборатория Центра общественного здоровья в Киеве.

Больных штаммом коронавируса "Дельта" зафиксировали в Житомире, Новоград-Волынском, Лугинах и других населенных пунктах. Известно, что два человека вернулись в Житомирскую из России и Турции.

Также зафиксирован один летальный случай от этого штамма - умерла женщина.

Людей просят соблюдать противоэпидемические правила и вакцинироваться от коронавируса, ведь по статистике Министерства здравоохранения 99% тех, кто заболел COVID-19 были невакцинированными.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Винницкой области зафиксировали 25 случаев мутировавшего коронавируса.