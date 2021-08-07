Штамм "Дельта" распространяется по Украине: на Виннитчине зафиксировали 25 случаев мутировавшего коронавируса

В Винницкой области зафиксировали 25 случаев заражений мутированным коронавирусом штамма "Дельта". При этом число больных обычным коронавирусом в Украине также достаточно высокое.

Об этом сообщает Винницкий областной центр контроля и профилактики болезней МОЗ Украины.

Отмечается, что в лабораторию Минздрава с Винницкой области направили 30 образцов биоматериалов больных с подозрением на штамм "Дельта". После проверки подтвердили 25 случаев инфицирования мутировавшим штаммом.

Инфицированные пациенты - из пяти районов Винницкой области (из всех, кроме Хмельницкого). Самому младшему из них - 13 лет, самому старшему - 84.

Стоит отметить, что за прошедшие сутки, 6 августа, в Винницкой области зафиксировали целом 29 новых случаев коронавируса.

Как сообщал "Телеграф" ранее, симптомы мутировавшего коронавируса штамма "Дельта" отличаются от других видов и могут быть более серьезными. Кроме того, этот штамм вдвое чаще приводит к госпитализации.

Также мы писали, что штамм "Дельта" добрался до Днепропетровской области.