Штамм "Дельта" добрался до еще одного региона Украины: зафиксированы три случая заражения

В Днепропетровской области впервые зафиксировали случаи заражения штаммом "Дельта" - сразу три человека заболели на новый вариант коронавируса.

Об этом на пресс-конференции в пятницу, 6 августа, сообщила заведующая отделом организации эпидемиологических исследований ГУ «Днепропетровского областного лабораторного центра МЗ Украины» Елена Кузьменко.

Она заявила, что сейчас ситуация с заболеваемостью на Covid-19 по всей стране, в том числе и на территории Днепропетровской области, постепенно ухудшается.

"Третью неделю в Днепропетровской области наблюдается увеличение количества заболевших на коронавирус, это связано с циркуляцией на территории области Covid-19 штамма Delta", - говорит Кузьменко.

По ее словам, три жителя Солонянского района и Никополя заболели на новый вариант коронавируса.

"На этой неделе получили результаты образцов секвенирования носоглоточных смывов (отбор образцов был осуществлен в июне 2021 года от больных на коронавирус). По результатам подтверждено циркуляцию на территории области штамма Delta", - заявляет заведующая отделом.

Кузьменко указывает на скорость распространения нового штамма.

Еще на позапрошлой неделе в Украине было зафиксировано 17 случаев, а состоянием на 6 августа их уже 143.

Как говорит медик, наибольшее количество случаев сейчас на Волынской, Одесской, Тернопольской областях, в Черновцах и Киеве.

Кузьменко предполагает, что ближайшие пару месяцев штамм "Дельта" будет доминировать не только в Украине, а и по всему миру.

"В отличие от других штаммов, Delta характеризуется большей контагиознастью к госпитализации и реанимации, чаще всего болеют люди младшего возраста", - заявляет заведующая отделом исследований.

Ранее "Телеграф" сообщал, что симптомы коронавируса COVID-19 при инфицировании штаммом "Дельта" отличаются от других штаммов и могут быть еще серьезнее.

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