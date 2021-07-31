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Суббота, 31.07.2021
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Прогресс в борьбе с коронавирусом под угрозой: озвучена неутешительная правда о штамме "Дельта"

Прогресс в борьбе с коронавирусом под угрозой: озвучена неутешительная правда о штамме "Дельта"
07:29 Сегодня Телеграф

Коронавирус штамма "Дельта" может частично нивелировать достижения человечества в борьбе с пандемией. К такому выводу пришла Всемирная организация здравоохранения, информирует агентство Reuters.

Отмечается, что число заражений Covid-19 за последний месяц выросло на 80%. В то же время смертность в Африке, где прививки получили лишь 1,5%, выросла на 80%. По словам гендиректора ВОЗ Тедроса Адхана Гебреесуса, мировые достижения в борьбе с ковидом находятся под угрозой на фоне перегруженности системы здравоохранения во многих странах.  

В ВОЗ подчеркивают, что штамм Дельта уже успел проявить себя в 132 странах и на сегодня это - наиболее острое проявление Covid-19. При этом в организации уверяют, что все вакцины, одобренные ею, дают достаточно сильную защиту от серьезных последствий и госпитализации, в том числе в случае заражения "Дельтой". 

Также в ВОЗ добавляют, что "Дельта" передается на 50% активнее, чем другие штаммы SARS-CoV-2, с которыми человечество имеет дело последние полтора года.  

Как ранее писал "Телеграф", согласно заявлению ученых из США, третья вакцина против коронавируса производства Pfizer/BioNTech может обеспечить сверхзащиту против штамма "Дельта".

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Максим Иванов
Автор: Максим Иванов Заместитель главного редактора
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Все по теме:

Вакцинация, Коронавирус, Covid-19, Штамм Дельта.
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