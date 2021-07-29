Двух доз против "Дельты" недостаточно? В Pfizer раскрыли детали нового исследования

Американские ученые заявили о том, что третья вакцина против коронавируса от Pfizer/BioNTech может обеспечить сверхзащиту против распространяющегося по всему миру штамма "Дельта".

По информации CNN, доктор Микаэль Долстен, который возглавляет всемирные исследования, разработки и медицину Pfizer, назвал новые данные о третьей дозе вакцины - так называемом бустере - "обнадеживающими".

По его словам, спустя полгода после полного курса вакцинации защита против коронавируса может начать ослабевать. И третья доза Pfizer может повысить титры нейтрализующих антител до 100 раз. Впрочем, по словам Долстена, это лишь предварительные данные, хотя и они не могут не обнадеживать на фоне нарастающей "Дельты".

Согласно последним исследованиям Pfizer, в которых участвует 44 000 добровольцев со всего мира, эффективность двух американских вакцин на фоне разных штаммов ковида составляет 91%. А вот против тяжелого течения болезни прививка защищает на 97%.

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