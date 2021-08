Умерла звезда британских скетч-шоу Дилис Уотлинг

В Великобритании после продолжительной болезни в возрасте 78 лет ушла из жизни актриса скетч-шоу Дилис Уотлинг.

Об этом сообщает Daily Mail. Уотлинг скончалась еще 10 августа, но известно об этом стало только сейчас.

Будущая актриса родилась 5 мая 1943 года в деревне Фулмер, что в графстве Бакингемшир. Училась в монастыре Святой Марии в Вудфорде (графство Эссекс), а затем окончила школу актерского мастерства.

Уотлинг была номинирована на премию "Тони" за лучшую женскую роль в бродвейском мюзикле Georgy в 1970 году. Также на играла в мюзиклах "Пиквик" (1964), "Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит" (1980) в театре Вест-Энда, в рок-мюзикле Дэвида Кларка "Время" (1986). Снялась в фильмах "Расчетный риск" (1963), "Две левые ноги" (1963) и "Театр смерти" (1966). Наиболее известна ее роль в британской мильной опере "Улица Коронации", где она сыграла героиню Мерл Бейкер, а также в скетч-шоу Twice a Fortnight (1967), "Два Ронни" (1972-1979), The Morecambe & Wise Show (1976).

Она также выпустила несколько синглов, в том числе Don't Say You Love Me, который попал в чарты в 1964 году.

