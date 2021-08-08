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Скончался украинский продюсер и журналист Дмитрий Харитонов

Скончался украинский продюсер и журналист Дмитрий Харитонов
19:35 Вс, 8 Август 2021 Телеграф Facebook

В воскресенье, 8 августа, умер известный украинский журналист, писатель и телевизионный продюсер Дмитрий Харитонов.

Об этом в воскресенье сообщил его друг, генеральный директор издательства "Фолио" Александр Красовицкий на своей странице в Fаcebook.

"Сегодня ушёл из жизни мой близкий друг, телевизионный продюссер, писатель, журналист Дмитрий Харитонов. Глубокий, добрый, очень отзывчивый и позитивный человек. Очень рано", - написал Красовицкий.

При этом он не сообщил о причине смерти Харитонова.

Как пишет издание "Детектор Медиа", Дмитрий Харитонов родился 10 мая 1967 года в Харькове. По образованию – историк (в 1989 году с красным дипломом окончил исторический факультет Харьковского государственного университета). Автор и ведущий цикла программ "Тайные истории", ток-шоу "Мосты". Кроме того, автор более 20-ти документальных фильмов, среди которых "Женщина цвета танго", "Кино для Гитлера, или Подлинная история Лени Рифеншталь", "Роковое сокровище", а также книг "Репортаж не для  печати", "Лобановский. Послесловие", "Ледяной рейх" и "Футбольные войны".

Обладатель многих телевизионных наград – "Золотая эра", "Телетриумф" и др. В 2004-2005 годах – генеральный продюсер телеканала СТБ, с 2005-го года занявшийся реализацией собственных проектов. Возглавлял известный телепроект "Смак" Андрея Макаревича. В 2007 году возглавил ТРК "Киев.

Как сообщалось, утром 8 августа стало известно о кончине известнейшего украинского художника, директора Одесского художественного музея Александра Ройтбурда.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 2,363

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Смерть, Журналист, Альманах 2021, Дмитрий Харитонов.
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