В сети сообщили о внезапной смерти Александра Ройтбурда

В украинском сегменте соцсети Facebook распространяется информация о смерти известного украинского художника Александра Анатольевича Ройтбурда.

"R.I.P. Александр Ройтбурд", - написал на своей странице в соцсети художник Сергей Захаров.

Об этом же сообщил на своей странице в соцсети украинский журналист Леонид Швец:

О кончине Ройтбурда сообщают и другие художники и общественные деятели.

О причинах его смерти точной информации нет, однако некоторые пользователи соцсети пишут, что он тяжело болел последнее время. По некоторой информации, у художника был рак.

Александр Ройтбурд родился 14 октября 1961 года в Одессе. Украинский художник, директор Одесского художественного музея.

Представитель южноукраинской художественной школы, а также постмодернизма.