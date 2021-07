Не стало Дасти Хилла: музыканты отдают дань уважения лучшему бас-гитаристу ZZ Top

Басист и один из основателей легендарной американской группы ZZ Top Дасти Хилл скончался в четверг, 28 июля, в возрасте 72 лет.

Об этом сообщается на странице группы в Facebook.

В сообщении говорится, что рок-музыкант умер во сне у себя дома в Хьюстоне, штат Техас. Причина смерти Хилла не уточняется.

Известно, что гитарист получил травму бедра, из-за которой он не смог продолжить выступления на концертах группы в США. В 2000 году у музыканта был диагностирован гепатит С.

"Мы опечалены новостью о том, что наш компадре Дасти Хилл скончался во сне дома в Хьюстоне, штат Техас. Нам, наряду с легионами поклонников ZZ Top по всему миру, будет не хватать его присутствия, доброго характера и непоколебимой приверженности делу", - написали в соцсети участники группы Билли Гиббонс и Фрэнк Бирд.

Трио техасского блюз-рока выпустило серию хитов, в том числе Legs, Sharp Dressed Man, La Grange и Gimme All Your Lovin, а семь альбомов группы вошли в топ-10 Billboard-200. С 2004 года ZZ Top является членом Зала славы рок-н-ролла.

Друзья и фанаты со всей индустрии развлечений обращаются в социальные сети, чтобы вспомнить и отдать дань уважения культовому бас-гитаристу.

Ознакомьтесь с комментариями Оззи Осборна, Джона Фогерти, Джейсона Исбелла и других музыкантов ниже.

"Покойся с миром Дасти Хилл из ZZTop. Мои мысли с Билли Гиббонс и Фрэнк Бирдом, а также фанатами по всему миру", - написал в Twitter Оззи Осборн.

Певец и гитарист Джон Фогерти: "Мы опустошены, узнав о кончине Дасти. Нам повезло много раз делить сцену с великим Дасти и ZZ Top, и если это не рай для рок-н-ролла, я не знаю, что это такое. Шоу, которое мы дали вместе на прошлой неделе, было его последним. Так душераздирающе".

Джейсон Исбелл: "Так грустно слышать о Дасти Хилле. Великий бас-гитарист всех времен и рок-н-ролла. Разбивает мне сердце".

Актриса Морган Фэрчайлд: "Просто опустошена, узнав о смерти Дасти Хилла. Мы знали друг друга со школы, когда мой тогдашний парень был барабанщиком в одной из первых групп Дасти вместе со своим братом Рокки. Провели вместе много вечеров на этих ранних концертах. RIPDusty".

Напомним, что в понедельник, 26 июля, на 47 году жизни ушел из жизни сооснователь рок-группы Slipknot Джои Джордисон.