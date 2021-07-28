В США умер сооснователь культовой рок-группы Slipknot Джои Джордисон

Джои Джордисон - сооснователь Slipknot, который внесен в Книгу Рекордов Гинесса как самый быстрый барабанщик в мире, умер в понедельник, 26 июля. Ему было 46.

Об этом сообщает Rolling Stone опираясь на заявление семьи музыканта.

"Смерть Джои оставила наши сердца пустыми и с чувством невыразимого горя", - сказано в заявлении. По словам представителя семьи смерть одного из культовых барабанщиков эпохи произошла во сне, но ее причину не называют.

Прощание с музыкантом будет непубличным, похороны Джои Джордисона также будут частными. В память про музыканта сайт и социальные сети группы стали черными.

Джои Джордисон был не только одним из основателей ню метал-группы Slipknot в 1995, но и автором многих ее хитов. Он покинул группу в 2013 году из-за болезни.

После Slipknot Джордисон играл в таких коллективах, как Scar The Martyr и Sinsaenum.

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