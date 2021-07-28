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В США умер сооснователь культовой рок-группы Slipknot Джои Джордисон

В США умер сооснователь культовой рок-группы Slipknot Джои Джордисон
Обновлено 08:05 Сегодня Телеграф Facebook

Джои Джордисон - сооснователь Slipknot, который внесен в Книгу Рекордов Гинесса как самый быстрый барабанщик в мире, умер в понедельник, 26 июля. Ему было 46. 

Об этом сообщает Rolling Stone опираясь на заявление семьи музыканта. 

 "Смерть Джои оставила наши сердца пустыми и с чувством невыразимого горя", - сказано в заявлении. По словам представителя семьи смерть одного из культовых барабанщиков эпохи произошла во сне, но ее причину не называют. 

Прощание с музыкантом будет непубличным, похороны Джои Джордисона также будут частными. В память про музыканта сайт и социальные сети группы стали черными. 

 

Джои Джордисон был не только одним из основателей ню метал-группы Slipknot в 1995, но и автором многих ее хитов. Он покинул группу в 2013 году из-за болезни. 

После Slipknot Джордисон играл в таких коллективах, как Scar The Martyr и Sinsaenum. 

Ранее "Телеграф" рассказывал, что певица МакSим вышла из комы.

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Умер, Slipknot, Джои Джордисон.
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