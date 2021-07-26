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МакSим пришла в себя и общается жестами, но сама дышать все еще не может

МакSим пришла в себя и общается жестами, но сама дышать все еще не может
15:46 Сегодня Телеграф Риа новости

Популярная российская певица МакSим, которая 15 июня попала в больницу с 40% поражением легких и пребывала в коме в критическом состоянии, 26 июля очнулась и чувствует себя немного лучше.

Об этом сообщает Telegram-канал "Mash".

Ранее медики подключили певицу к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), и ввели в медикаментозную кому, ведь ее состояние ухудшалось и 75% легких было поражено.

Сегодня, 26 июля, медицинские работники сняли нагрузку седативных препаратов и вывели Марину из медикаментозного сна, чтобы посмотреть, сможет ли она дышать без помощи специального аппарата.

Сейчас женщина может сделать вдох, но все же врачи перевели ее на вспомогательную вентиляцию легких (как ИВЛ, только с другими настройками).

Певица общается с врачами жестами, но ее состояние до сих пор тяжелое.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 29 июня от коронавируса умер друг Марины Максимовой и режиссер ее клипов Вадим Шатров.

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Иванка Гамчук
Автор: Иванка Гамчук
Просмотры: 256

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МакSим, Певица, Коронавирус, Марина Максимова.
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