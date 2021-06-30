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Пока певица Максим лежит в реанимации на ИВЛ, умер ее близкий друг и автор клипов

Пока певица Максим лежит в реанимации на ИВЛ, умер ее близкий друг и автор клипов
Обновлено 10:48 Сегодня Телеграф

29 июня не стало известного режиссера клипов, который много работал и дружил с певицей МакSим, Вадима Шатрова. 45-летний клипмейкер скончался в больнице от осложнений коронавируса.

О смерти Шатрова сообщила его супруга Жанна Карабалаева у себя на странице в Фейсбуке. 

"Ковид пришёл в мою семью и забрал у нас с Софи Вадима!" - написала супруга Шатрова, добавив, что находится в непонятной для себя ситуации и не знает, что делать. 

Отметим, что Вадим Шатров сообщил, что подхватил коронавирус и находится в больнице за неделю до своей смерти. 22 июня на своей странице в Фейсбуке он написал пост, в котором и рассказал, что "находится на самой передовой борьбы между жизнью и смертью". 

Клипмейкер держал своих подписчиков в куре всех изменений со своим здоровьем, и делился переживаниями. Свой последний пост он посвятил соседу по палате, который скончался за пару дней до него. Шатров рассказал об условиях, в которых они лечились, и отметил, что хочет жить.

Вадим Шатров - известный российский клипмейкер, который работал со многими звездами шоу-бизнеса. В его "коллекции" сотрудничество с такими артистами как: Алсу, Дима Билан, "Мельница", "Сплин", Борис Гребенщиков, "Аквариум", Anacondaz и МакSим, с которой он поддерживал дружеские отношения. Весной 2021 года вышел клип на песню МакSим "Спасибо", который был снятый Шатровым.

Напомним, что и сама певица МакSим находится в больнице в крайне тяжелом состоянии. У артистки поражены легкие, однако коронавирус не подтвержден. Исполнительницу ввели в искусственную кому и поддерживают жизнь благодаря ИВЛ.

Ранее в сети появились слухи, что МакSим была переведена на аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), однако представитель артистки опроверг эту информацию.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 145

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МакSим, Смерть, Режиссер, Альманах-2021, Вадим Шатров.
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