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"Состояние сейчас стабильно тяжелое": менеджер МакSим сообщила об ухудшении здоровья певицы

"Состояние сейчас стабильно тяжелое": менеджер МакSим сообщила об ухудшении здоровья певицы
Обновлено 12:41 Сегодня Телеграф Фото: twitter

На днях российская певица МакSим (наст. имя Марина Абросимова) артистка попала в больницу с подозрением на коронавирус, однако результаты нескольких тестов на COVID-19 были отрицательными.

У певицы была диагностирована пневмония, а после ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в состояние искусственной комы. Несмотря на отрицательный ковид-тест, все симптомы указывают именно на него. 

Telegram-канал Baza сообщает, что Марину перевели в условную группу "КТ–4" (к этой группе относят больных коронавирусом с большой площадью поражения легких), а у артистки поражение уже составляет 75%. 

Пиар-менеджер МакSим Яна Богушевская подтвердила неутешительные новости, и рассказала, что состояние Марины сейчас стабильно тяжелое и она продолжает находиться в медикаментозном сне. 

Ранее, "Телеграф" писал, что МакSим рассказала причину своего ухода со сцены.  В программе "Судьба человека" она откровенно рассказала, что причиной длительной паузы в карьере стал лишний вес, который она набрала после аварии. 

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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МакSим, Певица, Марина Абросимова.
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