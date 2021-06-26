"Состояние сейчас стабильно тяжелое": менеджер МакSим сообщила об ухудшении здоровья певицы

На днях российская певица МакSим (наст. имя Марина Абросимова) артистка попала в больницу с подозрением на коронавирус, однако результаты нескольких тестов на COVID-19 были отрицательными.

У певицы была диагностирована пневмония, а после ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в состояние искусственной комы. Несмотря на отрицательный ковид-тест, все симптомы указывают именно на него.

Telegram-канал Baza сообщает, что Марину перевели в условную группу "КТ–4" (к этой группе относят больных коронавирусом с большой площадью поражения легких), а у артистки поражение уже составляет 75%.

Пиар-менеджер МакSим Яна Богушевская подтвердила неутешительные новости, и рассказала, что состояние Марины сейчас стабильно тяжелое и она продолжает находиться в медикаментозном сне.

Ранее, "Телеграф" писал, что МакSим рассказала причину своего ухода со сцены. В программе "Судьба человека" она откровенно рассказала, что причиной длительной паузы в карьере стал лишний вес, который она набрала после аварии.