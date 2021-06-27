"Это все желтая пресса": представитель МакSим рассказал о состоянии певицы

15 июня популярная российская исполнительница МакSим, настоящее имя которой Марина Абросимова, была госпитализирована в больницу с подозрением на коронавирус. Однако несколько тестов показали отрицательный результат, поэтому артистке диагностировали пневмонию.

Позже стало известно, что певицу подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), и ввели ее в состояние искусственной комы. А 27 июня в сети появились слухи, что Марина была переведена на аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). С помощью этого аппарата врачи насыщают кровь кислородом.

Однако официальный представитель певицы МакSим опровергла эту информацию, заявив, что у меня нет такой информации. Да и вовсе она бы не стала доверять источникам, разместившим эту информацию, так как это желтая пресса, а не официальное заявление.

"Сейчас состояние Марины оценивается как крайне тяжелое, прошу понять позицию семьи и близких - каждый человек имеет право на приватность, несмотря на то, что является публичным лицом" - отметила она.

Ранее, "Телеграф" писал, что пиар-менеджер МакSим Яна Богушевская рассказала, что состояние Марины сейчас стабильно тяжелое и она продолжает находиться в медикаментозном сне.