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Певицу МакSим якобы перевели на ЭКМО: что это такое и для чего нужен этот аппарат

Певицу МакSим якобы перевели на ЭКМО: что это такое и для чего нужен этот аппарат
Обновлено 14:22 Сегодня Телеграф Фото: twitter

В сети появились слухи, что популярная российская певица МакSим (Марина Абросимова), которая находится в больнице с 75% поражения легких, была переведена на аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). 

Официальный представитель певицы уже прокомментировал эту новость, отметив, что это неправдивая информация, которой не стоит доверять.

Что же такое аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО)?

 ЭКМО - это аппарат для насыщения крови кислородом, который используют при тяжелой острой дыхательной недостаточности. При его помощи создается искусственная циркуляция крови и насыщение ее кислородом.

Также, его часто используют для новорожденных для купирования тяжелой дыхательной недостаточности. Помимо этого в кардиологии этот аппарат помогает поддерживать жизнедеятельность человека при операции на открытом сердце. 

На ЭКМО могут перевести больного, если за неделю ИВЛ (искусственная вентиляция легких) не дала положительной динамики. Видимо этот факт и стал причиной слухов о том, что певицу МакSим на него перевели. 

 
 
 
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Публикация от Марина Максимова (@maksimartist)

Певица МакSим - российская исполнительница и автор текстов, которая была очень популярна в 2000-х годах. Ее романтические баллады о любви покоряли и покоряют сердца миллионов слушателей. Наверняка большинство также, как и Марина в клипе на песню "Знаешь ли ты" пел в фен. Ее хиты стали гимнами многих влюбленных девушек. 

Самые популярные песни МакSим: 

 

 

 

 

 

 

Напомним, 15 июня российскую исполнительницу  госпитализировали в больницу с подозрением на коронавирус, но тесты не подтвердили этот диагноз. Позже певицу подключили к аппарату ИВЛ и ввели ее в медикаментозную кому. 

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 290

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МакSим, Госпитализация, Певица, Марина Абросимова, ЭКМО.
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