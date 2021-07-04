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Уходят миллионы: раскрыты новые детали госпитализации певицы МакSим

Уходят миллионы: раскрыты новые детали госпитализации певицы МакSим
Обновлено 12:22 Сегодня Телеграф Фото: instagram maksimartist

15 июня российская певица МакSим (наст. имя Марина Абросова) сообщила тревожную новость - она попала в больницу, где врачи диагностировали у нее 40% поражения легких. Тесты на коронавирус у артистки были отрицательными.

Позже певицу подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), и ввели ее в медикаментозную кому. Также была информация, что МакSим была подключена к аппарату ЭКМО, с помощью которого кровь певицы насыщается кислородом. Сейчас состояние исполнительницы очень критическое - у артистки поражение легких уже составляет 75%.

Сейчас МакSим находится под наблюдением лучших врачей в частной клинике Москвы. Стоимость двух недель пребывания в ней составляет один миллион рублей (более 370 тысяч грн), сообщается в передаче "Ты не поверишь".

Источник: Инстаграм

Подсобные рабочие в больнице рассказали, что артистку привезли в премиум-отделение, а врачи хранят медицинскую тайну: "Спрашиваем, коронавирус? Говорят, может, и не коронавирус. А тогда что?".

Источник: Инстаграм

Напомним, что 29 июня от коронавируса умер друг певицы МакSим и режиссер ее клипов Вадим Шатров.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 502

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Здоровье, МакSим, Марина Абросимова.
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