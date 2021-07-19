8 лет со дня смерти Горшка: каким было его последнее выступление (видео)

В 2013 году в ночь на 19 июля известный российский панк и лидер рок-группы "Король и Шут" Михаил Горшенев ("Горшок") скончался в своей квартире на окраине Санкт-Петербурга. Музыканту было 39 лет, и он не дожил до своего юбилея всего три недели. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность на фоне употребления алкоголя и морфина.

Последнее выступление группы "Король и Шут" с Михаилом Горшеневым состоялось на рок-фестивале "Нашествие-2013", который прошел в Большом Завидове Тверской области в июле 2013 года.

По словам организаторов, трехдневный рок-марафон посетили около 150 тысяч зрителей.

Ранее сообщалось, что тело Михаила обнаружила его супруга Ольга Горшенева (в девичестве Шаботова), с которой музыкант поженился в 2005 году. У артиста осталась дочь Александра (2009). У Горшенева есть старший брат Алексей, который так же является музыкантом. Он был вокалистом рок-группы "Кукрыниксы", а в 2019 году создал собственную группу "Горшенев".

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Лидер группы "Король и шут" был кремирован, а его прах похоронен 1 августа на главной аллее Богословского кладбища в Санкт-Петербурге.

В ноябре 2013 года российская рок-группа выступила в Симферополе в рамках прощального всеукраинского тура в память о солисте Михаиле Горшеневе.