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Михаил Боярский вышел на связь после заражения Covid-19: "Спасибо что переживаете"

Михаил Боярский вышел на связь после заражения Covid-19: "Спасибо что переживаете"
Обновлено 13:40 Сегодня Телеграф Фото: instagram Михаила Боярского

71-летний российский актер театра и кино, певец Михаил Боярский в июле этого года попал в Боткинскую больницу в Санкт-Петербурге. У артиста диагностировали коронавирусную инфекцию. До заболевания Боярский вакцинировался российской вакциной "Спутник V", которой даже москвичи не хотят колоться.

В субботу вечером, 17 июля, Боярский обратился в Инстаграме к своим поклонникам, где поблагодарил их за поддержку и призвал обязательно вакцинироваться.

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"Спасибо что переживаете, все хорошо! Хочу ещё раз сказать, обязательно прививайтесь, благодаря ей заболеваете проходит в легкой форме и однозначно, вы спасёте жизнь себе и близким. Увидимся на спектаклях Ваш М.С.", - написал артист в новом посте.

Михаил Боярский коронавирус

Напомним, что 71-летнего российского актера уже госпитализировали в феврале, но тогда у Михаила Сергеевича коронавирус обнаружен не был.

Ранее "Телеграф" сообщал, что от последствий коронавируса в возрасте 70 лет скончался лидер группы "Звуки Му" Петр Мамонов. Украинский музыкант Сергей Бабкин почтил память "крымнашиста" и попал под критику украинцев.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Коронавирус, Михаил Боярский, Covid-19, Спутник V.
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