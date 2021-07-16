"На одного украинофоба стало меньше": фолловеры Бабкина не оценили его пост об умершем российском музыканте (фото)

В четверг, 15 июля, в России от последствий коронавируса скончался лидер российской группы "Звуки Му", музыкант и актер Петр Мамонов. Мужчине было 70 лет.

16 июля украинский певец Сергей Бабкин решил почтить память неординарного исполнителя, опубликовав в Инстаграме пост с текстом: "Летите к новым мирам. Просветленный, мудрейший, гениальный чудак. Царствие Небесное, Пётр Николаевич".

Поклонники Бабкина отметили в комментариях, что Мамонов был по своему "великим человеком", но высказали и те, кто считает российского исполнителя "украинофобом".

А все дело в том, что основатель "Звуки Му" ранее незаконно посещал аннексированный Россией Крымский полуостров, и в декабре прошлого года это стало причиной запрета для въезда музыканту на территорию Украины на три года.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Киеве в ближайшее время готов провести концерт российский рэпер Элджей, который до этого был в списке лиц, угрожающих национальной безопасности Украины.