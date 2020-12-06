В Украине запретили въезд фронтмену российской группы, популярной в 80-х (видео)

В субботу, 5 декабря, в аэропорту "Борисполь", во время оформления пассажиров авиарейса из Турции, пограничники развернули назад, запретив въезд в Украину на три года Петру Мамонову, лидеру группы "Звуки Му", которая была популярна в 80-х.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Мамонов, который пытался попасть в Украину в сопровождении гражданки РФ , "якобы в личных целях", ранее незаконно посещал аннексированный Крым, что и стало причиной запрета для въезда.

"Учитывая все обстоятельства, сотрудники Госпогранслужбы отказали иностранцам в пересечении границы и обоим на три года запретили въезд в Украину", - уточнили в ведомстве.

Гражданам РФ ничего не оставалось, как покинуть территорию Украины обратным рейсом.

Напомним, "Звуки Му" - советская и российская рок-группа, созданная в начале 1980-х годов Петром Мамоновым. Группа неоднократно меняла составы (вплоть до одного Мамонова), несколько раз распадалась и собиралась. Последний альбом проекта датировался 2005 годом.

Как сообщал "Телеграф", ранее СБУ запретила въезд в страну российскому рэперу Элджею (Алексею Узенюку) на три года.