Российский стендап-комик засветился на Atlas Weekend в Киеве (видео)

Российский стендап-комик Илья Соболев, который так и не дал однозначного ответа, кому же принадлежит Крымский полуостров, незаконно аннексированный в результате вооруженной агрессии России, гастролирует со своими концертами по Украине, как и планировал ранее.

В субботу вечером, 10 июля, комик засветился в компании украинских телеведущих Алексея Дурнева и Антона Птушкина на музыкальном фестивале Atlas Weekend, что проходит в Киеве. Отметим, что присутствие российского артиста снял на видео киевский блогер, экс-советник министра информационной политики, первый из стримеров Евромайдана Александр Барабошко, более известный как Krus.

На своей официальной странице в Инстаграме блогер выложил в сториз видео, на котором Соболев говорит, что ему нравится фестиваль и поблагодарил за приглашение.

На своей же странице в соцсети резидент Comedy Club разместил видео с самого фестиваля в компании украинцев, которых, видимо, не смущает позиция Соболева по Крыму.

Также в сториз присутствует ролик, на котором российскому комику аплодируют киевляне во время стендапа в украинской столице. В воскресенье утром, 11 июля, Илья Соболев выложил "рецензии" на свои состоявшиеся концерты в Киеве, Днепре, Николаеве. В этот день стендап-комик выступит в Полтаве.

Внимание! Присутствует ненормативная лексика (видео 18+):

Ну, а здесь больше нечего сказать:

Ранее "Телеграф" сообщал, что СБУ исключила российского исполнителя Филиппа Киркорова из списка лиц, угрожающих нацбезопасности Украины, по причине "судебных прецедентов".

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