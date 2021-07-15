В России скончался Петр Мамонов: у лидера группы "Звуки Му" был COVID-19

В четверг, 15 июля, не выходя из искусственной комы ушел из жизни российский музыкант и актер, основатель группы "Звуки Му" Петр Мамонов.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Напомним, что состояние музыканта оценивалось как "стабильно тяжелое". Попытки вывести мужчину из комы врачами даже не рассматривались.

Петр Мамонов родился 14 апреля 1951 года в Москве. В начале 1980-х годов основал рок-группу "Звуки Му", затрагивающая такие музыкальные направления, как экспериментальный рок, психоделический рок, постпанк и lo-fi. Окончательно группа распалась в 2005 году, а в 2015-м Мамонов анонсировал образование группы "Совершенно новые Звуки Му".

Петру Мамонову с декабря 2020 года был запрещен въезд в Украину на три года. Ранее музыкант незаконно посещал аннексированный Россией Крым.